இந்திய விமான நிலைய ஆணையம் மற்றும் அதானி லக்னோ இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் லிமிடெட் இடையிலான இந்தச் சலுகை ஒப்பந்தத்தில், ரூ.249.63 கோடி வரை முத்திரைத் தீர்வைக் குறைபாடு இருக்கலாம் என உத்தரப் பிரதேச அரசு அதிகாரிகள் மதிப்பிட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
லக்னோவில் உள்ள சவுத்ரி சரண் சிங் சர்வதேச விமான நிலையத்தை 50 ஆண்டுகளுக்குச் செயல்படுத்தவும், நிர்வகிக்கவும், மேம்படுத்தவும் தனியார் நிறுவனத்திற்கு உரிமை வழங்கும் ஒப்பந்தம், வெறும் ரூ.500 மதிப்பிலான முத்திரைத் தாள் சான்றிதழில் நிறைவேற்றப்பட்டது எப்படி என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இந்திய விமான நிலைய ஆணையம் மற்றும் அதானி லக்னோ இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் லிமிடெட் இடையிலான இந்தச் சலுகை ஒப்பந்தத்தில், ரூ.249.63 கோடி வரை முத்திரைத் தீர்வைக் குறைபாடு இருக்கலாம் என உத்தரப் பிரதேச அரசு அதிகாரிகள் மதிப்பிட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
பிப்ரவரி 14, 2020 அன்று 1,258.80 ஏக்கர் விமான நிலைய நிலத்திற்கான 50 ஆண்டு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. ஆனால், அசல் மின்னணு முத்திரைத் தாள் சான்றிதழ் இதை 'பிரிவு 5 - பொது ஒப்பந்தம்' என வகைப்படுத்தி, சொத்து விவரத்தை 'பொருந்தாது' என்றும், பரிமாற்றத் தொகையை பூஜ்ஜியமாகவும் பதிவு செய்து வெறும் ரூ.500 மட்டுமே முத்திரைத் தீர்வாகக் காட்டியுள்ளது.
ஜூன் 4, 2022 அறிக்கையில், ரூ.143.19 கோடி சொத்து மதிப்பின் அடிப்படையில் சுமார் ரூ.10.02 கோடி முத்திரைத் தீர்வைக் குறைபாடு கணக்கிடப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து ஆகஸ்ட் 6, 2022 துணை மதிப்பீட்டு அறிக்கை, எட்டு கிராமங்களில் பரவியுள்ள 1,018.835 ஹெக்டேர் நிலத்தை ரூ.3,566.07 கோடியாக மதிப்பிட்டு, ரூ.249.63 கோடி அளவுக்கு சாத்தியமான முத்திரைத் தீர்வைக் குறைபாட்டைச் சுட்டிக்காட்டியது. விமான நிலையக் கட்டிடங்கள் மற்றும் பிற சொத்துகளின் மதிப்பீடு இன்னும் நிலுவையில் உள்ளதுடன், இந்த நிலப் பதிவேடுகளில் AAI, உத்தரப் பிரதேச அரசு மற்றும் பாதுகாப்புத் துறை நிலங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.
1899-ஆம் ஆண்டு இந்திய முத்திரைத் தாள் சட்டத்தின் பிரிவு 33-இன் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க ஜூலை 18, 2022 அன்று உத்தரவிடப்பட்டது. இதுகுறித்து பதிலளித்துள்ள அதானி குழுமம் திறந்த போட்டி ஏலம் மூலம் விமான நிலையங்கள் வழங்கப்பட்டதாகவும், நில உரிமை AAI வசமே உள்ளதாகவும், வணிக ரகசியம் காரணமாக சில ஆவணங்களைப் பகிர முடியாது என்றும் தெரிவித்துள்ளது. இருப்பினும், ரூ.249.63 கோடி என்பது இறுதித் தொகை அல்ல என்றாலும், பொது உள்கட்டமைப்பு மற்றும் நில மதிப்பீடு குறித்து அதிகாரிகள் தெளிவான விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.