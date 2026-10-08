மும்பையில் மாதத்திற்கு ரூ.1 லட்சம் ஈட்டும் சலூன் தொழிலாளி: அரசு வேலையை நிராகரித்த சுவாரஸ்யம்

நாட்டின் நிதித் தலைநகரான மும்பையில், நகர்ப்புற சேவை தளங்கள் மூலமாக பணியாற்றும் உத்தரப் பிரதேசத்தை சேர்ந்த சலூன் தொழிலாளி ஒருவர், மாதம் ரூ.1 லட்சம் வரை வருமானம் ஈட்டி வருகிறார். மும்பையைச் சேர்ந்த ஹர்ஷ் குப்தா மதுசூதன் எனும் வாடிக்கையாளர், இந்த சுவாரஸ்யமான அனுபவத்தை தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.
மும்பையைச் சேர்ந்த தொழில்முறை வல்லுநர் ஒருவர் சமீபத்தில் சமூக வலைத்தளத்தில் பகிர்ந்த பதிவு ஒன்று இணையத்தில் பெரும் விவாதத்தையும் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. உத்தரப் பிரதேசத்தின் அசாம்கர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சலூன் தொழிலாளி ஒருவர், மும்பையில் அட்டைவணை அடிப்படையிலான சேவைகள் வழங்கும் நகர்ப்புற நிறுவனத்தின் மூலம் பணியாற்றி வருகிறார்.
வாரத்தில் ஆறு நாட்கள் காலை முதல் இரவு வரை உழைக்கும் இவர், அனைத்து பயணச் செலவுகளும் போக மாதத்திற்கு ஏறக்குறைய 1 லட்சம் ரூபாய் வரை வருமானம் ஈட்டுவதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். அவருக்கு நுழைவு நிலை அரசு வேலை கிடைத்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்றும், இந்த வேலையில் இருக்கும் சுய சுயாதீனமும் சுதந்திரமுமே எனக்குப் பிடித்துள்ளது என்றும் அவர் உறுதியாகக் கூறியுள்ளார்.
தன்னுடைய சொந்த ஊரான அசாம்கருக்குச் செல்ல முன்பு 7 முதல் 8 மணி நேரத்திற்கு மேல் ஆகும் நிலை மாறி, தற்போது சிறந்த சாலை வசதிகளால் மிக விரைவாகப் பயணம் செய்ய முடிவதாக அந்தத் தொழிலாளி மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தன் வருமானத்தில் முறைப்படி வரி விலக்கு செய்யப்படுவதால், ஒவ்வொரு ஆண்டும் பெருமையுடன் வருமான வரித் தாக்கல் செய்து அதற்கான ரீஃபண்ட் தொகையைப் பெற்று வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். இவரது மூத்த குழந்தை தனியார் முன்பள்ளியில் பயின்று வருகிறது.
இந்தியாவில் சமீபகாலமாக தற்காலிக மற்றும் சேவை சார்ந்த கிக் தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்ந்து வருகிறது. பொருளாதார ஆய்வறிக்கையின்படி, கடந்த நிதி ஆண்டில் இந்த எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இந்தச் சம்பவம் குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் கருத்து தெரிவித்துள்ள பலர், சரியான உழைப்பும் திறமையும் இருந்தால் இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்புகளுக்குப் பஞ்சமில்லை என்பதற்கு இந்த நிகழ்வே சான்று என்றும், நவீன காலத் தொழிற்கட்டமைப்பு சாமானிய மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை எந்த அளவிற்கு உயர்த்தி வருகிறது என்பதையும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.