2027-ல் சபரிமலை கோவில் நடை எந்தெந்த நாட்களில் திறக்கப்படும்? - பட்டியலை வெளியிட்ட தேவஸ்தானம்

2027-ம் ஆண்டில் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை எந்தெந்த நாட்களில் திறக்கப்படும் என்ற விவரத்தை தேவஸ்தான நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது.
சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் நடப்பு மண்டல, மகர விளக்கு சீசன் முதல் 2027-ம் ஆண்டின் மண்டல சீசன் வரையில் நடை திறக்கப்படும் நாட்கள். சிறப்பு பூஜை குறித்த விவரங்களை திருவிதாங்கூர் தேவஸ்தானம் ஒரு செய்திக்குறிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன் விவரம் வருமாறு:-
மண்டல பூஜைக்காக சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை வருகிற 16-ந்தேதி (திங்கட்கிழமை) மாலை 5 மணிக்கு திறக்கப்படுகிறது. அன்றைய தினம் சபரிமலை மற்றும் மாளிகப்புரம் கோவில்களுக்கான புதிய மேல்சாந்திகள் தந்திரி முன்னிலையில் மூல மந்திரம் சொல்லி பதவி ஏற்கிறார்கள். மறுநாள் 17-ந்தேதி (கார்த்திகை 1-ந்தேதி) முதல் புதிய மேல்சாந்திகள் நடையை திறந்து பூஜைகளை நிறைவேற்றுவார்கள். நடப்பாண்டின் மண்டல பூஜை டிசம்பர் 27-ந்தேதி நடக்கிறது. அன்று இரவு நடை சாத்தப்பட்டு மீண்டும் மகரவிளக்கு பூஜைக்காக டிசம்பர் 30-ந்தேதி நடை திறக்கப்படும். மகரவிளக்கு பூஜை ஜனவரி 14-ந்தேதி நடைபெறும்.
மேலும் 20-ந்தேதி பந்தளம் ராஜ குடும்ப பிரதிநிதியின் சிறப்பு தரிசனத்திற்கு பிறகு கோவில் நடை அடைக்கப்படுவதுடன் சீசன் நிறைவுக்கு வரும்.
பின்னர் மாசி மாத பூஜைக்காக சபரிமலை கோவில் நடை பிப்ரவரி 12-ந் தேதி திறக்கப்பட்டு 17-ந் தேதி அடைக்கப்படும்.
பங்குனி மாத பூஜைக்காக மார்ச் 14-ந் தேதி முதல் 19-ந் தேதி வரை சிறப்பு பூஜை நடைபெறும். முன்னதாக பங்குனி ஆராட்டு திருவிழாவை முன்னிட்டு மார்ச் 12-ந் தேதி நடை திறக்கப்படும். 13-ந் தேதி திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமாகும். 22-ந் தேதி ஆராட்டுடன் 10 நாட்கள் விழா நிறைவு பெறும்.
சித்திரை மாத பூஜைக்காக ஏப்ரல் 10-ந் தேதி நடை திறக்கப்படும். 15-ந்தேதி விஷு பண்டிகைக்காக சிறப்பு பூஜை நடைபெறும். இதனை தொடர்ந்து 19-ந் தேதி நடை அடைக்கப்படும்.
வைகாசி மாத பூஜைக்காக மே மாதம் 14-ந் தேதி நடை திறக்கப்பட்டு 5 நாள் சிறப்பு பூஜைக்கு பிறகு 19-ந் தேதி நடை அடைக்கப்படும்.
பிரதிஷ்டை தினத்தை முன்னிட்டு ஜூன் 12-ந் தேதி நடை திறக்கப்படும். 13-ந் தேதி பிரதிஷ்டை சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெ றும். ஆனி மாத பூஜைக்காக ஜூன் 15-ந் தேதி முதல் 20-ந் தேதி வரையும், ஆடி மாத பூஜைக்காக ஜூலை 16-ந் தேதி முதல் 21-ந் தேதியும். ஆவணி மாத பூஜைக்காக ஆகஸ்டு 17-ந் தேதி முதல் 22-ந் தேதி வரையும் நடை திறக்கப்பட்டிருக்கும்.
ஓணம் பண்டிகை சிறப்பு பூஜைக்காக செப்டம்பர் 10-ந் தேதி திறக்கப்பட்டு 15-ந் தேதி அடைக்கப்படும்.
புரட்டாசி மாத பூஜைக்காக செப்டம்பர் 17-ந் தேதி முதல் 22-ந் தேதி வரையும், ஐப்பசி மாத பூஜைக்காக அக்டோபர் 17-ந் தேதி முதல் 22-ந் தேதி வரையும் கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெறும். சித்திரை திருநாள் மகாராஜா பிறந்த நாளை யொட்டி, அக்டோபர் 28-ந் தேதி நடை திறக்கப்படும். மறுநாள் சிறப்பு பூஜைகளுக்கு பிறகு நடை அடைக்கப்படும். பின்னர் 2027 மண்டல சீசன் நவம்பர் 16-ந் தேதி ஆரம்பமாகும். மண்டல பூஜை டிசம்பர் 27-ந் தேதி நடைபெறும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
நடப்பு மண்டல சீசனை முன்னிட்டு சபரிமலையில் தங்கும் அறைகளுக்கான ஆன்லைன் மூலம் முன்பதிவு செய்யும் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்கான முன்பதிவு நேற்று மாலை 5 மணி முதல் https://www.onlinetdb.com என்ற இணைய தளத்தில் தொடங்கியது.