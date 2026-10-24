வடகிழக்கு எல்லையில் பதற்றம் அதிகரிப்பு; நவீன தொழில்நுட்பங்கள், ஸூர்யா கமாண்டோக்களை களமிறக்கியது இந்தியா

எல்லைப் பாதுகாப்பு மற்றும் ரோந்துப் பணிகளை மேலும் வலுப்படுத்தும் நோக்கில் நவீன தொழில்நுட்பங்களுக்கு ராணுவம் அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாக ஐ.டி.பி.பி தலைவர் தெரிவித்தார்.
அருணாச்சலப் பிரதேச எல்லையில் உள்ள கட்டுப்பாட்டுக் கோட்டுப் பகுதியில் (LAC) இந்திய மற்றும் சீனப் படையினருக்கு இடையே மோதல் போக்கு தொடர்ந்து நிலவி வருவதாக இந்தோ-திபெத் எல்லைக் காவல் படையின் தலைமை இயக்குநர் சத்ருஜித் கபூர் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ள தகவல் பாதுகாப்பு வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வடகிழக்குப் பகுதியில் உள்ள எல்லை நிலவரங்கள் குறித்து அரசு தரப்பில் வெளிவந்துள்ள இந்த நேரடியான உறுதிப்படுத்தல் மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. கடந்த ஜூலை மாதம் முதல் அருணாச்சலப் பிரதேசத்தின் அப்பர் சுபன்சிரி மாவட்டத்திலுள்ள தாக்சிங் மற்றும் இதர சில உணர்திறன் வாய்ந்த பகுதிகளில் இரு நாட்டுப் படைகளுக்கு இடையே மோதல் போக்கு நிலவி வருவதாகவும், இந்த பதற்றமான சூழல் தொடர்ந்து நீடித்துவருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
பாரம்பரியமான முறையில் எல்லை பாதுகாப்பை மட்டுமே நம்பியிராமல், சீனா தனது ராணுவத்தை அதிநவீனமயமாக்கி வருவதை எதிர்கொள்ள இந்தியா தீவிரமான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், நமது எல்லைகளைக் காப்பதில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள 'ஸூர்யா' கமாண்டோ படையினர் மிகச்சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கி வருவதாகவும் பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டார்.
எல்லைப் பாதுகாப்பு மற்றும் ரோந்துப் பணிகளை மேலும் வலுப்படுத்தும் நோக்கில் நவீன தொழில்நுட்பங்களுக்கு ராணுவம் அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாக ஐ.டி.பி.பி தலைவர் தெரிவித்தார். குறிப்பாக, எல்லைப் பாதுகாப்புப் படைகளின் நவீனமயமாக்கல் நிதி ஒதுக்கீட்டில் பெரும்பகுதி ட்ரோன்கள் மற்றும் எதிரி ட்ரோன்களை வீழ்த்தும் 'ஆண்டி-ட்ரோன்' அமைப்புகளை வாங்குவதற்கும் உள்நாட்டுத் தயாரிப்புகளை ஊக்குவிப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதாக அவர் விளக்கினார். கடினமான மலைப்பாங்கான நிலப்பரப்புகளில் எதிரிகளின் நகர்வுகளைத் துல்லியமாகக் கண்காணிக்கவும், தடையற்ற தகவல்தொடர்பை உறுதி செய்யவும் இந்த நவீன தளவாடங்கள் பெரிதும் உதவியாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஐ.டி.பி.பி தலைவரின் இந்த வெளிப்படையான கருத்துகள் வெளியானதை அடுத்து, தேசிய அரசியல் அரங்கில் பெரும் அனல் பறக்கத் தொடங்கியுள்ளது. அருணாச்சலப் பிரதேச எல்லையில் சீனாவின் ஊடுருவல் முயற்சிகள் தொடர்வது குறித்து மத்திய அரசை எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றன. நாட்டின் இறையாண்மை மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான விவகாரங்களில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு மவுனம் காக்காமல், நாடாளுமன்றத்திற்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் உரிய விளக்கமளிக்க வேண்டும் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதனிடையே, எல்லை விவகாரங்கள் குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள வெளியுறவு அமைச்சகம், சீனத் தரப்பு தங்களது வழக்கமான ரோந்து நடைமுறைகளில் இருந்து விலகிச் செல்லும்போதெல்லாம் இது போன்ற எல்லைப் பதற்றங்கள் அவ்வப்போது ஏற்படுவதாகத் தெரிவித்துள்ளது. எந்தவிதமான தவறான புரிதல்களையும் தவிர்க்கவும், அமைதியைப் பேணவும் இந்தியா மற்றும் சீனா இடையே உள்ள ராணுவ மற்றும் தூதரக அளவிலான பேச்சுவார்த்தை வழிமுறைகள் தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும், பாதுகாப்புப் படைகள் எல்லையில் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடனும் தயார் நிலையிலும் இருப்பதாகவும் பாதுகாப்புத்துறை வட்டாரங்கள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.