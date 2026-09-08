இலங்கை நெருக்கமான நட்பு நாடு, இந்தியா அதற்கு துணை நிற்கிறது - அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்

இந்தியாவும் இலங்கையும் நெருங்கிய நண்பர்கள் என்றும், அந்தத் தீவு நாடு நெருக்கடியை எதிர்கொள்ளும் போதெல்லாம் இந்தியா எப்போதும் இலங்கையுடன் உறுதியாக நிற்கும் என்றும் பாதுகாப்பு துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கொழும்பில் தெரிவித்தார்.
இலங்கைக்கு மூன்று நாள் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், கிட்டத்தட்ட 40 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பாதுகாப்பு மட்டத்திலான பேச்சுவார்த்தைகளுக்காக இலங்கை சென்ற முதல் இந்திய பாதுகாப்பு அமைச்சர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார். 1988-இல் இதுபோன்ற பேச்சுவார்த்தைகளுக்காக இலங்கை சென்ற பாதுகாப்பு அமைச்சர் கே.சி. பந்த் ஆவார்.
"இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான உறவு, பகிரப்பட்ட வரலாறு, கலாச்சாரம் மற்றும் நம்பிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. நாங்கள் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் இலங்கையுடன் துணை நிற்போம், மேலும் இரு நாடுகளின் அமைதி, செழிப்பு மற்றும் வளர்ச்சிக்கு உறுதியுடன் இருக்கிறோம்," என்று ராஜ்நாத் சிங் கூறினார்.
இரு நாடுகளும் நெருங்கிய கலாச்சார மற்றும் நாகரிகப் பிணைப்புகளைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன என்றும், அவை இருதரப்பு உறவின் வளர்ச்சிக்கு ஒரு வலுவான அடித்தளத்தை வழங்கியுள்ளன என்றும் அவர் கூறினார். வலுவான பிராந்திய கூட்டணிகளின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்திய அவர், "இங்கு வந்த பிறகு நான் ஒரு சொந்த உணர்வை அனுபவிக்கிறேன்," என்றார்.
இந்தியாவின் விரிவடைந்து வரும் உலகளாவிய செல்வாக்கையும் பொருளாதார வலிமையையும் அவர் எடுத்துரைத்ததோடு, புலம்பெயர்ந்த இந்தியர்கள் ஆற்றிய பணிகளையும் பாராட்டினார்.
கொழும்பு புறப்படுவதற்கு முன்பு, ராஜ்நாத் சிங் எக்ஸ் தளத்தில், "எங்களின் நீண்டகாலக் கூட்டாண்மை மற்றும் ஆழமான வரலாற்று, நாகரிக தொடர்புகளுக்கு அப்பால், 'அண்டை நாடுகளுக்கு முன்னுரிமை' மற்றும் 'மகாசாகர்' ஆகிய முன்னெடுப்புகளின் கீழ் இலங்கை எங்களின் மிக முக்கியமான பங்காளிகளில் ஒன்றாகும்" என்று பதிவிட்டார்.
வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களிடையே உரையாற்றிய ராஜ்நாத் சிங், இந்தியாவின் விரைவான பொருளாதார மாற்றத்தை எடுத்துரைத்து, உலகின் அதிவேகமாக வளரும் முக்கிய பொருளாதாரங்களில் ஒன்றாக இந்தியா திகழ்வதாகவும், உலகளாவிய வளர்ச்சிக்கு 16% க்கும் அதிகமாகப் பங்களிப்பதாகவும் கூறினார்.
2014-இல் 2 டிரில்லியன் டாலராக இருந்த இந்தியாவின் பொருளாதாரம், கடந்த பத்தாண்டுகளில் இரட்டிப்பாகி, 4 டிரில்லியன் டாலராக உயர்ந்துள்ளது என்று அவர் கூறினார்.