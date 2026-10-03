VIDEO- இந்தியாவில் நடைபெறும் போராட்டங்களை ஒருங்கிணைக்க ராகுல் காந்தி 'சத்யாகிரகா' இணையதளம் தொடக்கம்!

இந்தியாவில் பல்வேறு கோரிக்கைகளுக்காகவும் உரிமைகளுக்காகவும் பொதுமக்கள் மற்றும் அமைப்புகள் நடத்தி வரும் போராட்டங்கள் குறித்த விவரங்களை ஒரே இடத்தில் அறிந்துகொள்ளும் வகையில், 'சத்யாகிரகா' என்ற புதிய டிஜிட்டல் இணையதளத்தை ராகுல் காந்தி தொடங்கி வைத்தார்.
இந்தியாவில் ஆங்காங்கே தனித்தனியாக நடைபெறும் பல்வேறு கோரிக்கை சார்ந்த போராட்டங்கள் குறித்த தகவல்களை ஒரே இடத்தில் ஒருங்கிணைக்கும் வகையில், ‘சத்யாகிரஹா’ என்ற புதிய டிஜிட்டல் இணையதளத்தை மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் காங்கிரஸ் எம்பியுமான ராகுல் காந்தி டெல்லியில் அறிமுகப்படுத்தினார். மகாத்மா காந்தியின் 157-வது ஜெயந்தி விழா கொண்டாடப்பட்ட மறுநாளில், அவரது அகிம்சை வழி போராட்டத் தத்துவமான ‘சத்யாகிரஹா’ என்ற பெயரிலேயே இந்தத் தளம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தத் தளம் குறித்து எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள ராகுல் காந்தி, நாட்டில் உள்ள அனைத்துத் தரப்பு மக்களின் போராட்டங்களுக்கும் குரல் கொடுப்பதே இதன் முதன்மை நோக்கம் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மாணவர்கள், விவசாயிகள், பழங்குடியின மக்கள், தலித்துகள், பெண்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் என அனைத்து தரப்பினரும் தங்கள் உரிமைகளுக்காகத் தனித்தனியாகப் போராடி வருகின்றனர். இவ்வாறு தனித்து உயர்த்தப்படும் குரல்கள் பெரும்பாலும் அடக்கப்படுகின்றன. எனவே, அத்தகைய போராட்டங்களை நாட்டின் வரைபடத்தில் ஒருங்கிணைத்து, அவர்களுக்குள் தொடர்பை ஏற்படுத்த இந்த இணையதளம் பயன்படும்.
நீதிக்காகப் போராடும் எந்தவொரு நபரோ அல்லது அமைப்போ, தங்கள் போராட்டம் குறித்த விவரங்களை இந்த தளத்தில் இரண்டு நிமிடங்களில் சமர்ப்பிக்க முடியும். விவரங்களைப் பதிவிட்டவுடன், நாட்டின் ஊடாடும் வரைபடத்தில் அவர்களின் போராட்டம் தோன்றும். இதன் மூலம், இதே போன்ற கோரிக்கைகளுக்காக நாட்டின் பிற பகுதிகளில் யாரெல்லாம் போராடுகிறார்கள் என்பதைப் பொதுமக்கள் மற்றும் பிற போராட்டக்காரர்கள் எளிதில் அறிந்து கொள்ள முடியும்.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் என்ற முறையில், மக்களின் நியாயமான போராட்டங்களுக்கு ஆதரவளிப்பது தனது கடமை என்று ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார். இந்தத் தளத்தின் மூலம் பெறப்படும் போராட்டக் கோரிக்கைகளுக்கு, நாடாளுமன்றத்தில் குரல் எழுப்புவதன் மூலமும், கடிதங்கள் எழுதுவதன் மூலமும், நேரடியாகக் களத்தில் நின்று போராடுவதன் மூலமும் சாத்தியமான அனைத்து ஆதரவுகளையும் காங்கிரஸ் கட்சி வழங்கும் என்றும் அவர் உறுதியளித்துள்ளார்.
தளம் தொடங்கப்பட்ட குறுகிய நேரத்திலேயே 150-க்கும் மேற்பட்ட போராட்ட விவரங்கள் இதில் பதிவிடப்பட்டுள்ளன. அதில் குறிப்பாக, தேர்வுத்தாள் கசிவு உள்ளிட்ட கல்வித் துறை சார்ந்த சிக்கல்கள் தொடர்பாகப் பதிவிடப்பட்ட 36 போராட்டங்களே முதலிடத்தில் உள்ளன.
சமீபத்தில் நீட் தேர்வுத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் நாடு தழுவிய அளவில் மாணவர்கள் நடத்திய போராட்டங்களைத் தொடர்ந்து, அப்போதைய மத்தியக் கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகிய சூழலில், இந்தத் தளம் மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.