15,000 வாக்காளர்கள் மீது குறி: கர்நாடக வாக்காளர் பட்டியல் விவகாரத்தில் ராகுல் காந்தி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

கர்நாடகா மாநிலத்தின் பெலகாவி பகுதியில் கிட்டத்தட்ட 15,000 வாக்காளர்களை வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கியதாக தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி கடும் கண்டனம் தெரிவித்தார்.
எக்ஸ் சமூக வலைதளப் பதிவில், வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து குறிப்பிட்ட குழுக்களை நீக்குவதற்காக, கடந்த மூன்று நாட்களில் பெருமளவில் படிவம் 7 விண்ணப்பங்கள் 'வெள்ளம்போல்' தாக்கல் செய்யப்பட்டதாக ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.
"செப்டம்பர் 22, 23 மற்றும் 24 ஆகிய மூன்று நாட்களில் மட்டும், கிட்டத்தட்ட 15,000 வாக்காளர்களை நீக்குவதற்காக படிவம் 7 விண்ணப்பங்கள் வெள்ளமெனப் பாய்ந்தன... முஸ்லிம்கள், பட்டியல் சாதியினர், பழங்குடியினர் மற்றும் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் பா.ஜ.க.வுக்கு வாக்களிக்காத காரணத்தால் திட்டமிட்டு குறிவைக்கப்படுகின்றனர்
"இந்த வாக்கு திருட்டு முறையை நான் ஏற்கனவே அம்பலப்படுத்தி இருந்தேன் - மையப்படுத்தப்பட்ட முறையில் மென்பொருள் மூலம் வாக்குகள் நீக்கப்படுகின்றன. பா.ஜ.க. மற்றும் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் கூட்டு சதி செய்து, தானியங்கி முறையில் மொத்தமாக படிவம் 7-ஐ நிரப்புவதால், 'தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட' நபர்கள் குறிவைக்கப்படுகிறார்கள். கண் இமைக்கும் நேரத்தில், லட்சக்கணக்கானோர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து காணாமல் போகிறார்கள். இவை அனைத்தும் மேலிருந்து கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன," என்று ராகுல் கூறினார்.
முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்ய மறுப்பது ஜனநாயக நிறுவனங்களை சீர்குலைக்கிறது என்று குற்றம் சாட்டிய ராகுல் காந்தி, தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அல்லது பதவி விலக வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தார்.
“இந்த தருணத்தில் கர்நாடக காங்கிரஸ் தலைவர்கள், கர்நாடக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அலுவலகத்தில் குற்றவாளிகள் மீது முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்ய கோருகின்றனர். தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி ஏன் இந்த முதல் தகவல் அறிக்கையை மறுக்கிறார்?
இந்த வகையில், மோடி, ஷா மற்றும் ஞானேஷ் ஆகியோர் சிறப்பு முதலீட்டு அறிக்கை (SIR) மூலம் கூட்டாக ஜனநாயகத்தை அழித்து வருகின்றனர். இது தேசத்துரோகம். அதனால்தான் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகி அப்ரூவராக மாற வேண்டும் என்றும், மோடி மற்றும் ஷா மீது விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் நான் கூறுகிறேன்,” என்று அவர் மேலும் கூறினார்.