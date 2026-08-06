மாணவர்களின் கோரிக்கையை அரசுகள் கேட்டறிய வேண்டும் - ராஞ்சி போராட்டக்காரர்களுக்கு ராகுல் காந்தி ஆதரவு

ஆட்சேர்ப்புத் தேர்வுகளில் நடந்ததாகக் கூறப்படும் முறைகேடுகளுக்கு எதிராக ராஞ்சியில் போராட்டம் நடத்தும் இளைஞர்களுக்குத் துணை நிற்பதாக காங்கிரஸ் கட்சி தெரிவித்தது. மேலும், ஒவ்வொரு அரசும் மாணவர்கள் கூறுவதை கேட்டு, கல்வி முறையை மாற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கட்சியின் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தினார்.
ஜார்க்கண்டில் ஜே.எம்.எம். தலைமையிலான அரசில் அங்கம் வகிக்கும் காங்கிரஸ், மாணவர்களின் பிரச்சினைகளை தீர்க்கவும், அவர்களுக்கு நீதி கிடைக்க உதவவும் தொடர்ந்து போராடும் என்று கூறியுள்ளது.
இன்ஸ்டாகிராம் சமூக வலைதளத்தில் நடைபெற்ற 'என்னிடம் எதையும் கேளுங்கள்' அமர்வின்போது, ஜார்க்கண்டில் நடக்கும் மாணவர் போராட்டத்திற்கு ஆதரவளிக்குமாறு காந்தியிடம் கூறப்பட்டது.
ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தல்:
இதற்கு பதிலளித்த ராகுல் காந்தி, "நாட்டில் நடைபெறும் மாணவர் போராட்டங்கள் கல்வி முறைக்கு எதிரானவை. இதை நான் கோட்டாவிலும் டேராடூனிலும் தெளிவாக கூறியுள்ளேன், அலகாபாத்திலும் கூறுவேன்: நமது கல்வி முறை சீர்குலைந்துவிட்டது; அது கட்டுப்படியாகாததாகவும், ஒடுக்குமுறையானதாகவும் உள்ளது.
மத்திய அரசாக இருந்தாலும் சரி, ஜார்க்கண்ட் அரசாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது காங்கிரஸ் அரசாக இருந்தாலும் சரி, ஒவ்வொரு அரசும் மாணவர்கள் கூறுவதைக் கேட்டு, கல்வி முறையை மாற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்," என்று கூறினார்.
கட்சி துணை நிற்கும்:
கூட்டணிக் கட்சியாக இருந்தாலும் சரி, ஆட்சியில் இருக்கும் போட்டியாளராக இருந்தாலும் சரி, மாணவர்களின் நலனுக்காகத் தங்கள் கட்சி துணை நிற்கும் என்றும், மாநில அரசுக்குக் கடிதம் எழுதும் என்றும் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன் கார்கே கூறினார்.
"ஜார்க்கண்ட், பஞ்சாப், டெல்லி அல்லது வேறு எங்கு இருந்தாலும், நாங்களும் மாணவர்களுடன் இருக்கிறோம். நாங்கள் தவறு செய்துவிட்டோமா என்றும், அது ஏன் நடந்தது என்றும் கேட்போம். நாங்கள் அரசுக்குக் கடிதம் எழுதிக் கொண்டிருக்கிறோம்," என்று அவர் கூறினார்.
முன்னதாக இன்று, ஜார்க்கண்ட் மாநில அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் பொறுப்பாளர் கே. ராஜு, தானும் மாநில கட்சி தலைவர்களும் முதலமைச்சர் ஹேமந்த் சோரனை சந்தித்து, மாணவர்களின் கோரிக்கைகள் தொடர்பான மனுவை அவரிடம் அளித்ததாக கூறினார்.