"வங்கதேசம், பிரான்ஸ் போல இந்தியாவிலும் ஆட்சி மாற்ற சதி.. ஆனால் இங்கு அது நடக்காது!" - RSS தலைவர் மோகன் பகவத் எச்சரிக்கை!

பிரான்ஸ், வங்கதேசம் மற்றும் நேபாளத்தைப் போல இந்தியாவிலும் வன்முறை மற்றும் போராட்டங்கள் மூலம் 'ஆட்சி மாற்றத்தை' ஏற்படுத்த சதி முயற்சிகள் நடக்கின்றன என்றும், ஆனால் அவை இந்தியாவில் ஒருபோதும் பலிக்காது என்றும் ராஷ்ட்ரிய ஸ்வயம்சேவக் சங்கத்தின் தலைவர் மோகன் பகவத் எச்சரித்துள்ளார்.
நாக்பூரில் நடைபெற்ற ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பின் 101-வது ஆண்டு விஜயதசமி விழாவில் உரையாற்றிய அவர், நாட்டின் தற்போதைய அரசியல் மற்றும் போராட்டச் சூழல் குறித்து பல்வேறு முக்கிய கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.
உலகளாவிய மற்றும் அண்டை நாடுகளின் அரசியல் கொந்தளிப்பைச் சுட்டிக்காட்டி பேசிய மோகன் பகவத், "மேற்குலகில் இருந்து ஒரு சதிப் புயல் வீசி வருகிறது. அது கலாச்சாரம், ஒழுங்கு, பாதுகாப்பு மற்றும் மனித மாண்புகளுக்கு எதிரானது.
சமீபத்தில் பிரான்ஸ், அல்பேனியா, வங்கதேசம் மற்றும் நேபாளத்தில் என்ன நடந்தது என்பதை நாம் பார்த்தோம். அங்கெல்லாம் வன்முறைப் போராட்டங்கள் மூலம் ஆட்சி மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன. அதே போன்ற முயற்சிகள் தற்போதும் இந்தியாவிலும் திட்டமிட்டு நடத்தப்படுகின்றன" என்று கூறினார்.
இந்தியாவைக் பலவீனப்படுத்த சில தீய சக்திகள் முயன்று வருவதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், "ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் மட்டுமே ஒரு நாட்டின் ஒட்டுமொத்த சூழ்நிலையும் மாறிவிடாது. அது கடந்த காலத்திலும் நடந்ததில்லை, இப்போதும் நடக்கப் போவதில்லை.
சதித் திட்டங்கள் மூலம் இந்தியாவில் ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியாது. சமுதாயத்தின் கூட்டுச் சக்தி மற்றும் உறுதியான மனப்பான்மையால் இந்தியா தொடர்ந்து முன்னேறிச் செல்லும்" எனத் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தார்.
தேர்தல் ஆணையத்திற்கு எதிராகத் தற்போது நாட்டில் நடைபெறும் போராட்டங்களை மறைமுகமாகக் குறிப்பிட்டுப் பேசிய அவர் பின்வரும் வழிகாட்டுதல்களை வழங்கினார்.
ஜனநாயகத்தில் போராட்டங்கள் நடத்துவது இயல்பானது. ஆனால், அந்தப் போராட்டங்கள் ஒரு பிரச்சனைக்குத் தீர்வு காண்பதை நோக்கமாகக் கொண்டிருக்க வேண்டுமே தவிர, சமுதாயத்தில் பகைமையையும் பிரிவினையையும் விதைப்பதாக இருக்கக் கூடாது.
போராட்டங்களின் போது நாட்டின் சட்ட திட்டங்களுக்கும், ஒழுக்க வரம்புகளுக்கும் மதிப்பளித்து 'மரியாதை' காக்கப்பட வேண்டும்.
மக்கள் இயக்கங்கள் என்பவை வெறும் தேர்தல் வாக்குகளைப் பெறுவதற்காகவோ அல்லது மலிவான விளம்பரத் தேடல்களுக்காகவோ சுயநல நோக்கில் தூண்டப்படக் கூடாது.
வெறும் தெருக்களில் இறங்கிப் போராடுவதால் மட்டுமே எதற்கும் நிலையான தீர்வு கிடைத்துவிடாது என்று குறிப்பிட்ட ஆர்.எஸ்.எஸ் தலைவர், சமுதாயத்தில் எழும் எந்தவொரு கருத்து வேறுபாட்டிற்கும் பரஸ்பர பேச்சுவார்த்தை மற்றும் ஆரோக்கியமான கலந்துரையாடல்கள் மூலமாக மட்டுமே உண்மையான தீர்வைக் காண முடியும் என்று வலியுறுத்தினார்.