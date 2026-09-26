டெல்லியில் பஜன் கிளப்பிங்கில் 'ஹனுமான் அம்ஷ்' படப் பாடலுக்கு கஞ்சிரா வாசித்து உற்சாகமடைந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி

டெல்லியில் நடைபெற்ற 'பஜன் கிளப்பிங்' நிகழ்வில் இளைஞர்களுடன் சேர்ந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பக்திப் பாடல்களை ரசித்து, கஞ்சிரா வாசித்து உற்சாகப்படுத்தினார்.
தலைநகர் டெல்லியில் உள்ள தீன்தயாள் உபாத்யாயா பூங்காவில், பண்டிட் தீன்தயாள் உபாத்யாயாவின் 110-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு நடைபெற்ற 'பஜன் கிளப்பிங்' நிகழ்வில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துகொண்டார். இந்த விழாவில் 'ஜென் ஜி' இளைஞர்களுடன் இணைந்து, பக்தி பாடல்களை ரசித்து அவர் உற்சாகப்படுத்தியது பெரும் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.
நிகழ்ச்சியில் 'ஹனுமான் அம்ஷ்' திரைப்பட பாடகர் சாது திவாரி, படத்திலிருந்து மிகவும் புகழ்பெற்ற 'ஜப் ஜித் பர் ஆகயி பார்வதி' என்ற பக்திப் பாடலை நேரலை வடிவில் பாடினார். பாடலைக் கேட்ட பிரதமர் மோடி, கூட்டத்தோடு கூட்டமாக அமர்ந்து கஞ்சிரா வாசித்தும், கைகளைத் தட்டியும் பக்தி பரவசத்தில் திளைத்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, படத்தின் இயக்குநர் விஷால் சதுர்வேதி மேடையேறி ஹனுமான் சாலீசா பாராயணம் செய்தார். நிகழ்வு குறித்து தனது சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட பிரதமர் மோடி, "டெல்லியில் பஜன் கிளப்பிங்... அற்புதமாக இருந்தது!" எனப் பகிர்ந்து வீடியோ ஒன்றையும் வெளியிட்டுள்ளார்.
இந்திய இளைஞர்களிடையே அண்மைக் காலமாக வேகமாகப் பரவி வரும் ஒரு நவீன பக்திப் பண்பாட்டு அலையே இந்த 'பஜன் கிளப்பிங்' ஆகும். பாரம்பரிய பக்திப் பாடல்களை நவீன கச்சேரி விளக்குகள், நேரலை இசைக்குழுக்கள் மற்றும் நவீன ஆடியோ தயாரிப்புடன் இது வழங்குகிறது. மது அருந்துதல் இல்லாத, அமைதியான முறையில் ஆன்மீகப் பாடல்களைப் பாடி ஆடவும் சமூகமாக இணையவும் 'ஜென் ஜி' தலைமுறைக்கு இது ஒரு புதிய தளமாக அமைந்துள்ளது.
சுமார் 2 கோடி ரூபாய் என்ற மிகக் குறைந்த வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் விஷால் சதுர்வேதியால் இயக்கப்பட்டு உருவான 'ஹனுமான் அம்ஷ்' திரைப்படம், உலக அளவில் 380 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக வசூலித்து பெரும் சாதனை படைத்துள்ளது. பிரபல ஆன்மீகத் துறவி வேப்பிலை கரௌலி பாபாவின் ஆரம்பகால வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள இத்திரைப்படம், உத்தரகாண்ட் மற்றும் சத்தீஸ்கர் ஆகிய மாநிலங்களில் வரிவிலக்கு பெற்று இயங்கி வருகிறது.