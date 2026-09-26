முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் பிறந்தநாள்: பிரதமர் நரேந்திர மோடி புகழாரம்

முன்னாள் பிரதமர் டாக்டர் மன்மோகன் சிங்கின் பிறந்தநாளையொட்டி, பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருக்குத் தனது மரியாதையையும் அஞ்சலியையும் செலுத்தியுள்ளார்.
இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர் டாக்டர் மன்மோகன் சிங்கின் பிறந்தநாளான இன்று, பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருக்குத் தனது மனமார்ந்த மரியாதையை செலுத்தியுள்ளார். இதுதொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது சமூக வலைதள பதிவில், முன்னாள் பிரதமர் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் நீண்ட காலம் பொதுவாழ்வில் ஈடுபட்டு, மிகுந்த அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடன் நாட்டிற்கு சேவை செய்துள்ளார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் கட்டமைப்புக்கும் அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பை நினைவுகூர்ந்து பிரதமர் மோடி தமது புகழஞ்சலியை தெரிவித்துள்ளார்.
டாக்டர் மன்மோகன் சிங் 2004 முதல் 2014 வரை தொடர்ந்து பத்து ஆண்டுகள் இந்தியாவின் பிரதமராக பதவி வகித்தார். அதற்கு முன்பாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநராகவும், மத்திய நிதி அமைச்சராகவும் பொறுப்பு வகித்து இந்திய பொருளாதாரத்தில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க சீர்திருத்தங்களை அறிமுகப்படுத்தினார். 1991-ஆம் ஆண்டில் அவர் அறிமுகப்படுத்திய தாராளமயமாக்கல் மற்றும் பொருளாதார கொள்கைகள் இந்தியாவின் நவீன வளர்ச்சிக்குப் பெருமளவில் வழிவகுத்தன.
மன்மோகன் சிங்கின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மட்டுமல்லாது, நாட்டின் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும், மூத்த அதிகாரிகளும், பொதுமக்களும் அவருக்குத் தங்களது வாழ்த்துகளையும் அஞ்சலியையும் தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்புவதில் அவரது பங்களிப்பு என்றும் நினைவுகூரப்படும் எனப் பல தலைவர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.