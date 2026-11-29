பரபரப்பான அரசியல் சூழலில் நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்புக் கூட்டத்தொடர் நாளை தொடங்குகிறது. மொத்தம் 4 நாட்கள் நடைபெறும் இந்தச் சிறப்பு அமர்வில், தொகுதி மறுவரையறையுடன் கூடிய மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாக்களை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு தீவிரம் காட்டி வருகிறது.
கடந்த ஜூலை 30-ஆம் தேதி தொடங்கி ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி வரை நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத்தொடர், நீட் வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் டெல்லியில் மாணவர்கள் மீதான போலீஸ் நடவடிக்கை உள்ளிட்ட விவகாரங்களால் முடங்கியது.
இதனால் இரு அவைகளும் தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டன. கூட்டத்தொடர் முறைப்படி ஒத்திவைக்கப்படாமல் 100 நாட்களுக்கு மேலாகி இருந்த நிலையில், மத்திய அரசு இந்தச் சிறப்புக் கூட்டத்தைக் கூட்டியுள்ளது.
இந்தச் சிறப்பு அமர்வில் மக்களவை நவம்பர் 30 மற்றும் டிசம்பர் 1 ஆகிய தேதிகளிலும், மாநிலங்களவை டிசம்பர் 2 மற்றும் 3 ஆகிய தேதிகளிலும் என மொத்தம் 4 நாட்கள் அலுவல்கள் நடைபெற உள்ளன.
நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநில சட்டப்பேரவைகளில் பெண்களுக்கு 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்குவதற்காக 3 மசோதாக்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளன.
அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் 132-வது திருத்த மசோதா (மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வால் தாக்கல் செய்கிறார்)
தொகுதி மறுவரையறை மசோதா (மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வால் தாக்கல் செய்கிறார்)
யூனியன் பிரதேச சட்டங்கள் (திருத்த) மசோதா (மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தாக்கல் செய்கிறார்)
முன்னதாகக் கடந்த ஏப்ரலில் நடைபெற்ற சிறப்புக் கூட்டத்தொடரில் இந்த மசோதாக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டபோது, 528 உறுப்பினர்கள் பங்கேற்ற வாக்கெடுப்பில் ஆதரவாக 298 வாக்குகளும், எதிராக 230 வாக்குகளும் கிடைத்தன.
3-ல் 2 பங்கு பெரும்பான்மைக்கு 332 வாக்குகள் தேவைப்பட்ட நிலையில், 54 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மசோதா தோல்வியடைந்தது. எனவே, நாளை பழைய மசோதாக்கள் திரும்பப் பெறப்பட்டு, முக்கியத் திருத்தங்களுடன் இந்த 3 புதிய மசோதாக்கள் தாக்கல் செய்யப்படுகின்றன.
முந்தைய மசோதாவில் சமீபகால மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் தொகுதி மறுசீரமைப்பு மேற்கொள்ள முன்மொழியப்பட்டதற்குத் தென் மாநிலங்கள் கடும் ஆட்சேபம் தெரிவித்தன. இதையடுத்து தற்போது மசோதாவில் முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன:
50% தொகுதிகள் அதிகரிப்பு: அனைத்து மாநிலங்களிலும் ஒரே சீராக 50 சதவீத தொகுதிகளை அதிகரிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
விகிதாச்சாரப் பாதுகாப்பு: 1971 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவ விகிதத்தை 2051-ஆம் ஆண்டு வரை மாற்றி அமைக்கவும் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
எண்ணிக்கை உயர்வு: புதிய மசோதாவின்படி, மக்களவைத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 543-லிருந்து 816 ஆக உயர முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், ஒரு மாநிலத்தின் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளின் உச்சவரம்பை 500-லிருந்து 650 ஆக உயர்த்தவும் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.
தங்களது முக்கியக் கோரிக்கைகள் ஏற்கப்பட்டுள்ளதால் இந்த மசோதாவுக்கு தி.மு.க. ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.
சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுக்குப் பிறகு காங்கிரஸ் கூட்டணி முறிந்து, 'இந்தியா' கூட்டணியில் இருந்து தி.மு.க. வெளியேறியுள்ள நிலையில், அக்கட்சியின் இந்த முடிவு அரசியல் வட்டாரத்தில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. இதேபோல சரத் பவாரின் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.
மக்களவையில் தற்போது 3 காலி இடங்கள் தவிர 540 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்.பி. கல்யாண் பானர்ஜி சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளதால், சபாநாயகர் உட்பட 539 எம்.பி.க்கள் அமர்வில் பங்கேற்க வாய்ப்புள்ளது.
இதன்படி, 3-ல் 2 பங்கு பெரும்பான்மைக்கு 359 வாக்குகள் தேவை (அவைக்கு வராத உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து இது குறைய வாய்ப்புள்ளது).
திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அதிருப்தி எம்.பி.க்கள் 20 பேர் உட்பட ஆளும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் பலம் தற்போது 320 ஆக உள்ளது.
இதனுடன் தி.மு.க. (22), சரத் பவார் தேசியவாத காங்கிரஸ் (8) உள்ளிட்ட பிற கட்சிகளின் ஆதரவுடன் மசோதா எளிதில் நிறைவேறும் என ஆளும் பா.ஜ.க. தரப்பு உறுதியுடன் உள்ளது.
நாளை தொடங்கவுள்ள இந்தச் சிறப்புக் கூட்டத்தொடர் தேசிய அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.