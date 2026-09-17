இந்திய கடற்படை கப்பல் மீது மோதிய பாகிஸ்தான் கப்பல் - தூதர அதிகாரியை நேரில் அழைத்து இந்தியா கண்டனம்

பாகிஸ்தான் கடற்படையை சேர்ந்த கப்பல் இந்திய கடற்படை கப்பலை மோதிய சம்பவத்தில் இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் தனது கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளது.
கடந்த செப்டம்பர் 15, அரபிக் கடலின் வடக்கே இந்திய கடற்படையின் போர்க் கப்பல் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்தது.
சா்வதேச நீா்பரப்பில் இந்திய கடற்படை போர்க் கப்பலை நோக்கி பாகிஸ்தான் கடற்படைக் கப்பல் அதிக வேகத்தில் மோதியது. இதில் பெரிய சேதம் ஏற்படவில்லை என மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் முன்னதாக தெரிவித்திருந்தது.
ஆயினும் பாகிஸ்தான் கடற்படைக் கப்பல் மோதியது தொடர்பாக, இந்தியாவுக்கான பாகிஸ்தான் தூதரக பொறுப்பு அதிகாரி சாத் வார்ரைச்-ஐ, வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகதுக்கு நேரில் வரவழைத்து கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடலில் பாகிஸ்தான் கடற்படை செய்தது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத தொழில்முறையற்ற நடவடிக்கை ஆகும்.
இது, 1991 ஏப்ரல் மாதம் இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையே போடப்பட்ட ராணுவ நடவடிக்கைகள் மற்றும் படை நகர்வுகள் குறித்த முன்கூட்டிய தகவல் அளிக்கும் ஒப்பந்தத்தின் 10வது பிரிவுக்கு முரணானது என்று வெளியுறவு அமைச்சகம் அவரிடம் தெரிவித்தது.
இதுபோன்ற சம்பவங்கள் மீண்டும் நடைபெறாமல் தடுக்கும் வகையில், இருநாட்டு ஒப்பந்த விதிகளை மதித்து, உரிய கவனத்துடன் செயல்பட பாகிஸ்தான் அதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்குமாறு அந்நாட்டு பொறுப்பு அதிகாரியிடம் இந்தியா அறிவுறுத்தியுள்ளது.