டெல்லி போராட்டத்தில் பங்கேற்க முடியாததற்கு இதுதான் காரணம் - சோனம் வாங்சுக்

டெல்லியில் நடைபெறும் சிஜேபி (CJP) கட்சியின் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ள சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் , லடாக்கில் குளிர்காலத்துக்கான முன்னேற்பாடுகளில் ஈடுபட்டுள்ளதால் போராட்டத்தில் நேரடியாகப் பங்கேற்க முடியாது என்று தெரிவித்துள்ளார்.
லடாக்கைச் சேர்ந்த சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலரான சோனம் வாங்சுக், ஜந்தர் மந்தரில் கடந்த ஜூலை மாதம் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் முக்கியப் பங்கு வகித்தார். நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்ததாக எழுந்த குற்றச்சாட்டைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற அந்தப் போராட்டத்தில், தொடர் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டார்.
இந்நிலையில், டெல்லியில் அக்டோபர் 10-ந்தேதி நடைபெறவுள்ள சிஜேபி கட்சியின் போராட்டத்தில் தன்னால் பங்கேற்க முடியாதது குறித்து அவர் எக்ஸ் தளத்தில் வீடியோ ஒன்றைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
அதில், அரசின் பல்வேறு இடையூறுகளுக்கு மத்தியிலும் நாட்டின் பாதுகாப்புக்காகத் தொடர்ந்து பணியாற்றி வருவதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், லடாக்கில் குளிர்காலம் தொடங்கவுள்ள நிலையில், தண்ணீர் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கான பணிகளில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
லடாக்கில் தண்ணீர் பற்றாக்குறையைச் சமாளிக்க செயற்கை பனிப்பாறைகளை உருவாக்கும் பணிகளும், பனிப்பாறை ஏரிகள் உடைந்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுவதைத் தடுப்பதற்கான ஆய்வுகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அவர் கூறியுள்ளார்.
உயர் இமயமலைப் பகுதிகளில் 200-க்கும் மேற்பட்ட ஆபத்தான பனிப்பாறை ஏரிகள் இருப்பதாகவும், அவை உடைந்தால் பெரும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாகவும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். இந்த ஆபத்துகளைக் குறைப்பதற்கான பணிகளுக்கு தற்போது முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டியுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
போராட்டத்தில் பங்கேற்கும் பல்வேறு அமைப்புகளின் தலைவர்கள் ஒற்றுமையுடன் செயல்பட வேண்டும் என்று சோனம் வாங்சுக் வலியுறுத்தியுள்ளார். குறிப்பாக, இளைஞர்கள் எந்தச் சூழ்நிலையிலும் அமைதியைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
போராட்டத்தின்போதும் அமைதியான போராட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தியதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.லடாக்கின் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் தண்ணீர் மேலாண்மைப் பணிகள் முக்கியமானவை என்பதால், டெல்லி போராட்டத்தில் நேரடியாகப் பங்கேற்க முடியாவிட்டாலும், போராட்டத்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு தனது ஆதரவைத் தெரிவித்துள்ளார்.