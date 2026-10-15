மதம் மாறினால் பி.சி சான்றிதழ் கிடையாது.. தமிழக அரசின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உச்சநீதிமன்றம் திட்டவட்டம்

மதம் மாறி இஸ்லாத்தை தழுவியவர்களுக்கு பி.சி சான்றிதழ் கிடையாது என்ற சென்னை உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை உச்சநீதிமன்றம் உறுதி செய்தது.
மதம் மாறி இஸ்லாத்தை தழுவியவர்களுக்கு பி.சி சான்றிதழ் கிடையாது என்ற சென்னை உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.
தூத்துக்குடி தெற்கு இலந்தைகுளத்தை சேர்ந்த பரமசிவம் என்பவர் கடந்த 2015ம் ஆண்டு இஸ்லாமிய மதத்துக்கு மாறி தனது பெயரை சமீர் அகமது என மாற்றிக்கொண்டார்.
இதைதொடர்ந்து, தனக்கு "முஸ்லிம் லெப்பை" என சான்றிதழ் கேட்டு விண்ணப்பித்தார். ஆனால் அந்த விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டதால் பரமசிவம், சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
அந்த மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், சாதிச் சான்றிதழ் குறித்து தமிழக அரசு கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் பிறப்பித்த அரசாணையின் அடிப்படையில் மனுதாரர், "பிற்படுத்தப்பட் முஸ்லீம்" என சாதித் சான்றிதழ் கோரியிருக்கிறார்.
அந்த அரசாணைப்படி, பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், சீர் மரபினர், பட்டியல் சாதி பிரிவுகளைச் சேர்ந்தவர்கள், முஸ்லிம் மதத்துக்கு மாறும்போது, குறிப்பிட்ட 7 பிரிவுகளில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு மாறினால் அவர்களுக்கு மட்டும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு முஸ்லிம்கள் என சாதிச் சான்றிதழ் வழங்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
ஆனால், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் முந்தைய ஆணைப்படி இஸ்லாம் மதத்துக்கு மாறியவுடன் ஒருவர் முஸ்லிம் ஆகிறார். அவரை குறிப்பிட்ட பிரிவுக்குள் சேர்க்க முடியாது. குறிப்பாக பிறப்பின் மூலமான சமூகத்தில் சேர்க்க முடியாது என்பதாகவே கருத முடியும். அதனடிப்படையில், தமிழக அரசின் ஒரு அரசாணையால் உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை மாற்ற முடியாது
எனவே, 2024ம் ஆண்டு மார்ச் 9ஆம் தேதி தமிழக அரசு பிறப்பித்த அரசாணை, அரசியலமைப்புச் சட்டத்துக்கு முரணானது எனக்கூறி அரசாணை ரத்து செய்த்தோடு, இஸ்லாம் மதத்துக்கு மாறியவர் ஒரு முஸ்லிம் மட்டுமே, எனவே அவர் "பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்த முஸ்லிம்" எனச்சாதிச் சான்றிதழ் கோர முடியாது எனவும் உத்தரவிட்டது.
சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு எதிராக தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது.
இந்த மேல்முறையீட்டு மனு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் பிரசாந்த் குமார் மிஸ்ரா மற்றும் ஸ்ரீ சந்திரசேகர் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது தமிழக அரசு சார்பாக மூத்த வழக்கறிஞர்கள் முகுல் ரோத்தஹி மற்றும் சித்தார்த் லூத்ரா ஆஜராகி,
தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையத்தின் அடிப்படையில், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், அறிவிக்கப்படாத சமூகங்கள் மற்றும் பட்டியல் சாதியினர் ஆகியோரில் இஸ்லாத்தைத் தழுவிய தகுதியுள்ள நபர்களுக்குப் பிற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லீம் வகுப்பினர் என்ற சமூகச் சான்றிதழ்களை வழங்க அதிகாரம் உள்ளது.
சமூக ரீதியாகவும் கல்வி ரீதியாகவும் பின்தங்கிய சமூகங்களைச் சேர்ந்தவர்கள், இஸ்லாத்திற்கு மதம் மாறிய ஒரே காரணத்திற்காக இட ஒதுக்கீட்டுப் பலன்களை இழக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதும், அதன் மூலம் மதம் மாறினாலும் இட ஒதுக்கீட்டுப் பலன்களைப் பாதுகாத்து அனைவருக்கும் சமமான வாய்ப்பை உருவாக்குவதுமே அரசாணையின் நோக்கம் என தெரிவித்தனர்.
மேலும், தமிழக அரசின் அரசாணை என்பது மத அடிப்படையிலான சலுகையோ, விலக்கலோ அல்ல என்றும் பின்தங்கிய வகுப்பினர் என்ற தனித்துவமாக வகைப்படுத்துவதற்கானது மட்டுமே எனவும் வாதிட்டனர்.
வாதத்தை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள் ,
"இந்து மதத்தில் இருந்து இந்து அல்லாத பிரிவுக்கு மதம் மாறிய நபர் அரசியலமைப்பு பிரிவு 16 (4)ன் கீழ் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூக நிலைக்கான இட ஒதுக்கீட்டை கோர முடியாது.
இஸ்லாத்துக்கு மதம் மாறிய பின்னர் ஏற்கனவே வகைப்படுத்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு என்ற அவரது முந்தைய நிலையை மீண்டும் வழங்க முடியாது.
அந்த வகையில் இந்து மதத்தில் இருந்து இந்து அல்லாத பிற சமூக அமைப்புக்கு மதம் மாறிய ஒருவர் மதம் மாறிய பின்பு தனது முந்தைய நிலையுடன் தொடர்புடைய பிற்படுத்தப்பட்டோர் வகுப்பு என்ற சமூக பிரிவை கோர முடியாது.
அரசியலமைப்பின் பட்டியல் சாதி ஆணையின்படி, இந்து மதம், சீக்கிய மதம், பவுத்த மதம் ஆகியவற்றைத் தவிர வேறு மதத்தைப் பின்பற்றும் ஒருவர் பட்டியல் சாதியைச் சேர்ந்தவராகக் கருதப்பட மாட்டார்.
அதன் விளைவாக, அரசியலமைப்பின் பட்டியல் சாதி ஆணையில் குறிப்பிடப்படாத ஒரு மதத்திற்கு மாறும்போது, அத்தகைய நபர் பட்டியல் சாதி அந்தஸ்தை இழக்கிறார்.
மேலும் பட்டியல் சாதி அந்தஸ்தில் உறுப்பினராக இருப்பதைச் சார்ந்துள்ள பிரிவு 16(4)ன் கீழ் எந்தவொரு இட ஒதுக்கீடு, பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான பலன் ஆகியவற்றையும் கோர முடியாது.
இந்து அல்லாத பிற சமூக அமைப்புக்கு மதம் மாறிய பின்னர் முந்தைய சாதி அல்லது சமூக நிலை அந்த நபருக்கு கிடைக்காது. அந்த வகையில் ஒரு நபர் இஸ்லாம், கிறிஸ்தவம் அல்லது வேறு ஏதேனும் இந்து அல்லாத சமூக அமைப்பிற்கு மாறிய பிறகு, முந்தைய மதத்தின் உறுப்பினர் தகுதியின் அடிப்படையில் பிற படுத்தப்பட்டோருக்கான பலனை கோர முடியாது.
எனவே, இஸ்லாம் மதத்துக்கு மாறும் ஒருவர், அவருடைய முந்தைய சாதி அந்தஸ்தை பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்லாமியர் பி.சி (முஸ்லீம்) என்ற வகுப்புப் பிரிவிற்கு மாற்ற முடியாது." என கூறி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை உறுதி செய்து தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.