இந்தியாவின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் காணப்படும் 'பெடோம்ஸ் பிரான்ஸ்பேக்' என்ற புதிய வகை மரப் பாம்பு இனத்தை ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அடையாளம் கண்டுள்ளனர். இதுவரை இதனுடன் நெருங்கிய தொடர்புடைய மற்றொரு பாம்பு இனமாகக் கருதப்பட்டு வந்த குழப்பத்திற்கு இந்த ஆய்வு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
இதுவரை இந்தப் பாம்பு, 'லார்ஜ்-ஐட் பிரான்ஸ்பேக்' என்ற இனத்துடன் சேர்த்து தவறாக அடையாளம் காணப்பட்டு வந்தது. பழமையான பதிவுகள், மாதிரிகள், நேரடிக் கள ஆய்வுகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பகிர்ந்த புகைப்படங்களை ஆராய்ந்த குழுவினர், இவை இரண்டும் வெவ்வேறு இனங்கள் என்பதை உறுதி செய்தனர்.
புதிய இனமான பெடோம்ஸ் பிரான்ஸ்பேக், சிவப்பு அல்லது இளஞ்சிவப்பு நிற நாக்கையும், உடலின் பக்கவாட்டில் வெள்ளை நிற அடையாளங்களையும் கொண்டதாக உள்ளது. சில பாம்புகளின் முதுகுப் பகுதியில் கருப்பு நிறத் திட்டுகளும் காணப்படுகின்றன. மேலும், கண் மற்றும் நாசிக்கு இடையிலான 'லாரியல்' செதில்கள் நீளமாகவும், வாலின் அடிப்பகுதியில் உள்ள செதில்களின் எண்ணிக்கை 168 வரை அதிகமாகவும் இருப்பது முக்கிய வேறுபாடாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
நவம்பர் 2026-இல் 'டப்ரோபனிகா' ஆய்விதழில் வெளியான இந்த ஆய்வை எஸ்.ஆர். கணேஷ், எஸ்.என். பூர்ணபிரக்ஞா, அசோக் குமார் மல்லிக் மற்றும் ஜெர்னாட் வோகல் ஆகியோர் முன்னெடுத்தனர். 19-ஆம் நூற்றாண்டில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் உயிரினங்களை ஆவணப்படுத்திய இயற்கை ஆர்வலர் கர்னல் ரிச்சர்ட் ஹென்றி பெடோம் நினைவாக இப்பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் பாம்புகள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் தாழ்வான பகுதிகளில், குறிப்பாக காற்றடிக்கும் மேற்குச் சரிவுகளில் அதிகம் காணப்படுகின்றன. கர்நாடகாவின் புத்தூர் முதல் ஜோக் அருவி வரையிலான பகுதிகளிலும், கேரளாவின் வயநாடு முதல் கர்நாடகாவின் உத்தர கன்னடா வரையிலான பகுதிகளிலும் இவற்றின் வாழ்விடச் சூழல் பரவலாக உள்ளது.
இந்த இனத்தைத் துல்லியமாக அடையாளம் காண, 2012-ஆம் ஆண்டு கர்நாடகாவின் சுல்லியா பகுதியில் சாலை விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்த பாம்பு மாதிரிகள் முக்கிய ஆதாரமாக அமைந்தன. இரண்டாம் நிலைக் காடுகள், நீரோடைகளை ஒட்டிய பகுதிகள் மற்றும் பாக்கு, ரப்பர் தோட்டங்களிலும் இவை காணப்படுவதால், வாகனங்களில் அடிபட்டு உயிரிழப்பது பெரும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளது.
இவற்றின் வரையறுக்கப்பட்ட வாழ்விடப் பரப்பு மற்றும் சாலை விபத்து அபாயங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த இனத்தை 'அச்சுறுத்தலுக்கு அருகிலுள்ள' நிலையில் வகைப்படுத்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் பரிந்துரைத்துள்ளனர். மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில் தொடர்ந்து நடைபெறும் ஆய்வுகள், இப்பகுதியின் மறைந்திருக்கும் பல்லுயிர் வளத்தை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டு வருகின்றன.