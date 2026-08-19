NEET UG Counseling 2026: முதல் கட்ட இட ஒதுக்கீடு முடிவுகள் வெளியீடு- MBBS, BDS ஒதுக்கீட்டுப் பட்டியலைப் பெறுவது எப்படி?

NEET 2026 கலந்தாய்வின் முதல் சுற்று இட ஒதுக்கீட்டு முடிவு mcc.nic.in என்ற இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும். NEET UG ஒதுக்கீட்டு முடிவுக்கான நேரம், பதிவிறக்க இணைப்பு, அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் தேதிகள் மற்றும் இட ஒதுக்கீட்டு முடிவைச் சரிபார்க்க வேண்டிய வழிமுறைகள் ஆகியவற்றைத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.
மருத்துவக் கலந்தாய்வுக் குழு, MCC நீட் 2026 கலந்தாய்வின் முதல் சுற்று இட ஒதுக்கீட்டு முடிவை இன்று, ஆகஸ்ட் 19, 2026 அன்று வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நீட் யுஜி முதல் சுற்று கலந்தாய்வுச் செயல்பாட்டில் பங்கேற்று , தங்களின் கல்லூரி மற்றும் பாடப்பிரிவு விருப்பங்களைச் சமர்ப்பித்த விண்ணப்பதாரர்கள், அதிகாரப்பூர்வ MCC கலந்தாய்வு இணையதளம் மூலம் தங்களின் ஒதுக்கீட்டு நிலையைச் சரிபார்க்கலாம்.
நீட் யுஜி தரவரிசை, பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விருப்பங்கள், பிரிவு, இடங்களின் இருப்பு மற்றும் பிற கலந்தாய்வுகளின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு விண்ணப்பதாரருக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட மருத்துவ அல்லது பல் மருத்துவ இடத்தை நீட் 2026 முதல் சுற்று இட ஒதுக்கீட்டு முடிவு எடுத்துக்காட்டும்.
முடிவு வெளியான பிறகு, இடம் பெற்ற விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களின் ஒதுக்கீட்டுக் கடிதத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, காலக்கெடுவுக்குள் ஒதுக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் சேர வேண்டும்.
மருத்துவக் கலந்தாய்வுக் குழு 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான முதற்கட்ட இட ஒதுக்கீட்டு முடிவுகளை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான mcc.nic.in, https://mcc.nic.in பக்கத்தில் வெளியிடுகிறது. அகில இந்திய ஒதுக்கீடு, மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள், எய்ம்ஸ், ஜிப்மர் மற்றும் நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகங்களில் எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ் மற்றும் பி.எஸ்சி நர்சிங் படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பித்த மாணவர்கள் தங்களின் ஒதுக்கீடு நிலையை உடனடியாகச் சரிபார்க்கலாம்.
அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான mcc.nic.in, https://mcc.nic.in பக்கத்திற்குச் செல்ல வேண்டும். முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள 'UG Medical Counseling' பிரிவைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். அதில் தோன்றும் 'NEET UG Round 1 Seat Allotment Result 2026' என்ற இணைப்பைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும். திரையில் தோன்றும் PDF கோப்பில் உங்களது ரோல் எண் மற்றும் பெற்ற தரவரிசையைத் தேடி ஒதுக்கீட்டை உறுதிசெய்யலாம். அதன்பின், உங்களது உள்நுழைவுத் தகவல்களைப் பயன்படுத்திக் கணக்கில் புகுந்து, அதிகாரப்பூர்வ ஒதுக்கீட்டுக் கடிதத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
இட ஒதுக்கீடு பெற்ற மாணவர்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மருத்துவ அல்லது பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் நாளை (ஆகஸ்ட் 20) முதல் ஆகஸ்ட் 25, 2026 வரை நேரில் சென்று சேர வேண்டும். கல்லூரி அறிக்கையின் போது அசல் சான்றிதழ்கள், நீட் மதிப்பெண் சான்றிதழ், நுழைவுச் சீட்டு, அடையாளச் சான்று மற்றும் ஒதுக்கீட்டுக் கடிதம் ஆகியவற்றைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். முதல் சுற்றில் ஒதுக்கீடு பெற்ற கல்லூரியில் சேர விரும்பாதவர்கள் 'Free Exit' முறையில் அபராதம் இன்றி விலகலாம் அல்லது ஆகஸ்ட் 24 முதல் தொடங்கவுள்ள இரண்டாம் கட்டக் கலந்தாய்வில் பங்கேற்று உயர் விருப்பக் கல்லூரியைத் தேர்வு செய்ய விண்ணப்பிக்கலாம்.