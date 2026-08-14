ஜார்க்கண்ட் முதல்வருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்தவர் கைது

ராஞ்சியில் நடைபெற்ற பணி நியமன தேர்வு முறைகேடுகள் தொடர்பான போராட்டத்தின்போது, ஜார்க்கண்ட் முதல்வர் ஹேமந்த் சோரனை கொலை செய்வதாக மிரட்டியதாக கூறப்படும் நபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டதாகக் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
போகாரோ மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விஸ்வஜீத் குமார் என அடையாளம் காணப்பட்ட அந்த நபர், கோட்வாலி காவல் நிலையத்தில் அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் கைது செய்யப்பட்டதாக அவர்கள் கூறினர்.
"போராட்டக்காரர்களைத் தூண்டிவிட்டதாகவும், முதல்வருக்கு மிரட்டல் விடுத்ததாகவும் அவர் மீது பி.என்.எஸ். (BNS) சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது," என்று கோட்வாலி காவல் நிலைய பொறுப்பு அதிகாரி சனோஜ் சவுத்ரி தெரிவித்தார்.
பணி நியமனத் தேர்வு முறைகேடுகள் தொடர்பாக வேலை தேடுபவர்கள் போராட்டம் நடத்தி வரும் ஜெய்பால் சிங் முண்டா மைதானத்தில், சோரனுக்கு எதிராக ஆட்சேபனைக்குரிய கருத்துகளை அந்த நபர் தெரிவித்ததாக அவர் கூறினார்.
ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் பணி நியமனத் தேர்வு நடைமுறைகளில் சீர்திருத்தங்களை கோரி மாணவர்கள் நடத்தி வரும் போராட்டம் இன்று (சனிக்கிழமை) 22-ஆவது நாளை எட்டியது. சுதந்திர தினத்தை ஒட்டி 'தேசிய கொடி பேரணி' நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ள நிலையில், அதிகாரிகள் ஜெய்பால் சிங் முண்டா மைதானத்தில் போராட்டக்காரர்களை சந்தித்து பேசினர்.
அதிகாரிகள் மாணவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதுடன், இன்று நடைபெறவுள்ள பேரணிக்கான திட்டமிடப்பட்ட வழித்தடம் குறித்தும் விவரங்களை கேட்டறிந்தனர். இருப்பினும், இந்த பேச்சுவார்த்தைகள் எந்த முடிவும் எட்டப்படாமலேயே நிறைவடைந்தன.
அரசு அழைப்பு விடுக்கும் போதெல்லாம் பேச்சுவார்த்தைக்குத் தயாராக இருப்பதாக 'ஜே.பி.எஸ்.சி.-ஜே.எஸ்.எஸ்.சி. சீர்திருத்த மன்றம்' அமைப்பின் தலைவர் ரவீந்திர பாஸ்வான் தெரிவித்தார்.
சுதந்திர தினத்தை குறிக்கும் வகையில் ஆகஸ்ட் 15 அன்று 'தேசிய கொடி பேரணி' நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாகவும், இந்த நிகழ்ச்சி பணி நியமன தேர்வுகளில் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பொறுப்புடைமையை வலியுறுத்தும் இயக்கத்தை மேலும் வலுப்படுத்தும் என்றும் அவர் கூறினார்.
மாணவர்கள் ஜெய்பால் சிங் முண்டா மைதானத்தில் இருந்து ஆல்பர்ட் எக்கா சவுக் வரை பேரணி நடத்தினர்; அப்போது "கல்வி மாஃபியா" மற்றும் அவர்களுக்கு ஆதரவளிப்பதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் உருவ பொம்மைகளை எரித்தனர்.
பணி நியமனத் தேர்வுகளில் முறைகேடுகள் நடந்ததாகக் கூறப்படும் விவகாரத்தில் பொறுப்பானவர்கள் மீது அரசு நடவடிக்கை எடுத்து, அவர்களை சட்டத்தின் முன் நிறுத்த வேண்டும் என்ற செய்தியை வெளிப்படுத்துவதே இந்தப் போராட்டத்தின் நோக்கம் என்று பாஸ்வான் கூறினார்.