மகாராஷ்டிராவில் கும்பமேளா நடைபெறவுள்ள பகுதி நிலத்தடி நீரில் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் ரசாயனம் 1,000 மடங்கு அதிகம்

மகாராஷ்டிராவின் நாசிக் மாவட்டம், அம்பாத் பகுதியில் உள்ள நிலத்தடி நீர் அதிக அளவில் மாசுபட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
மகாராஷ்டிராவின் நாசிக் மாவட்டம், அம்பாத் பகுதி நிலத்தடி நீரில், புற்றுநோயை உண்டாக்கும் 'ஹெக்ஸாவலன்ட் குரோமியம்' என்ற வேதிப்பொருளின் அளவு, பாதுகாப்பு வரம்பை விட 1,000 மடங்கு அதிகமாக உள்ளது.
அணைகள், ஆறுகள் மற்றும் மக்களுக்கான தெற்காசிய கூட்டமைப்பு (SANDRP) வெளியிட்ட அறிக்கையில் இதை தெரிவித்துள்ளது.
மாசடைந்த நீரினால் அப்பகுதி மக்களுக்கு தோல் மற்றும் பிற உடல்நலப் பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன. மேலும், இந்த மாசடைந்த நீர் உள்ளூர் வடிகால்கள் வழியாக கோதாவரி ஆற்றிலும் கலக்கிறது.
விரைவில் கும்பமேளா நடைபெறவுள்ள படித்துறைகளை உள்ளடக்கிய, பாதிக்கப்பட்ட ஆற்றுப் பகுதியானது, நகரத்திற்கு வருகை தரும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்களுக்கு சுகாதார அபாயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொதுவாக, குடிநீரில் ஒரு லிட்டருக்கு 0.05 மில்லிகிராம் என்ற நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த ஹெக்ஸாவலன்ட் குரோமியத்திற்கு மேல் இருக்கக்கூடாது. இருப்பினும், இங்கு ஒரு லிட்டருக்கு 50.3 மில்லிகிராம் என இது கண்டறியப்பட்டது. அதாவது, தண்ணீருக்காகப் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வரம்பை விட 1,000 மடங்கு அதிகமாகும்.
அம்பாத்தில் உள்ள மகாராஷ்டிர தொழிற்துறை மேம்பாட்டுக் கழக (MIDC) மண்டலத்தில் இயங்கும் மின்முலாம் பூசுதல், உலோக மெருகூட்டல், வண்ணப்பூச்சு மற்றும் பிற தொழில்கள் இந்த இரசாயனத்தின் மூலமாக இருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது.
குழந்தைகள், பெண்கள் உட்பட பலர் இந்தத் தண்ணீரைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இதன் விளைவாக, மக்கள் புண்கள், தோல் தடிப்புகள் மற்றும் கொப்புளங்களால் அவதிப்படுகின்றனர்.
இளம் பெண்களும் குழந்தைகளும் வலிமிகுந்த, வீங்கிய நிணநீர் கணுக்கள் மற்றும் நாள்பட்ட நோய்களால் அவதிப்படுகின்றனர்.
பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் இரண்டு பெண்களுக்குக் கருச்சிதைவு ஏற்பட்டுள்ளது.
ஊடக செய்திகளைத் தொடர்ந்து, மகாராஷ்டிர மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (MPCB) செப்டம்பர் 30 அன்று ஒரே ஒரு நிறுவனத்திற்கு மட்டும் விளக்கம் கோரும் அறிவிப்பை அனுப்பியது.
"மாநகராட்சி மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தனது நீர் பரிசோதனைத் தரவுகளைப் பொதுவெளியில் வெளியிடவோ அல்லது பாதிக்கப்பட்ட குடியிருப்பாளர்களுக்குத் தெரிவிக்கவோ இல்லை.
அந்த அபாயகரமான இரசாயனத்தின் ஆபத்துகள் குறித்து அது சமூகத்தினரை இருட்டில் வைத்துள்ளது," என்று SANDRP தெரிவித்துள்ளது.