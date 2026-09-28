இந்தியா

ம.பி: கும்பமேளாவுக்காக பழமையான மசூதியின் பகுதி இடிப்பு.. தடுக்க முயன்ற மக்கள் மீது தடியடி, கண்ணீர் புகைகுண்டு வீச்சு

2028ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சிம்ஹஸ்த கும்பமேளாவை முன்னிட்டு சாலை விரிவாக்கம் செய்யப்படுகிறது
ம.பி மசூதி இடிப்பு
ம.பி மசூதி இடிப்பு
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Summary

மத்திய பிரதேச மாநிலம் உஜ்ஜைனில் உள்ள நூற்றாண்டுக்கும் மேலான வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஷாஹி மசூதியின் ஒரு பகுதி இடிக்கப்பட்டதை அடுத்து பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

உஜ்ஜைனில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புக்கு மத்தியில், இன்று காலை, மசூதியின் ஒரு பகுதியை இடிப்பதற்கான உஜ்ஜைன் மாநகராட்சியின் நடவடிக்கையை உள்ளூர் மக்கள் தடுக்க முயன்றனர்.

தாக்குதல்

போலீசார் மீது கற்கள் வீசப்பட்டன. இதன் விளைவாக, போலீசார் தடியடி நடத்தியும், கண்ணீர்ப் புகைக் குண்டுகளைப் பயன்படுத்தியும் தாக்குதல் நடத்தினர்.

அப்பகுதியில் சுமார் 2,000 பாதுகாப்புப் படையினர் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். மசூதியைச் சுற்றி தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு, 500 மீட்டர் சுற்றளவிற்குள் போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

முன்னதாக நூற்றுக்கணக்கான உள்ளூர்வாசிகள் இரண்டு நாட்களாக இரவில் மசூதிக்குள் அமர்ந்து போராட்டம் நடத்தியதைத் தொடர்ந்து, மசூதியை இடிக்கும் நடவடிக்கையை அதிகாரிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்தனர்.

இருப்பினும், இன்று காலை அதிகாரிகள் பலவந்தமாக இடிப்புப் பணியைத் தொடங்கி, மசூதியின் பகுதியை இடித்துள்ளனர்.

கும்பமேளாவுக்காக

2028ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சிம்ஹஸ்த கும்பமேளாவை முன்னிட்டு, காந்தல் சௌராஹா மற்றும் கோபால் மந்திர் இடையேயான 900 மீட்டர் சாலை 15 மீட்டர் அகலப்படுத்தப்படுகிறது.

இதற்காக, மசூதியின் ஒரு பகுதி இடிக்கப்படுகிறது. மசூதியை வக்ப் சொத்தாக அறிவிக்க வேண்டும் என்றும், சாலையை மற்றொரு பகுதி வழியாக விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்றும் கோரி, மசூதிக் குழுவினரும் உள்ளூர் மக்களும் உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகினர். ஆனால் அந்த மனு நிராகரிக்கப்பட்டது.

காங்கிரஸ் கண்டனம்

அரசின் நடவடிக்கைக்கு எதிராக காங்கிரஸ் எம்.பி. இம்ரான் பிரதாப் கர்ஹி குரல் எழுப்பியுள்ளார். நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும்போது, ​​மசூதியைச் சுற்றியுள்ள வேலிகளைத் தொடர்ந்து சரிசெய்வதன் மூலம் அரசு என்ன செய்தியை அனுப்ப விரும்புகிறது?

இத்தகைய வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பாரம்பரியத் தளத்தை இடிப்பதை எந்தச் சூழ்நிலையிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய பிரதேசம்
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மசூதி இடிப்பு
Mosque demolition
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Maalai Malar
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