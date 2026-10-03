மக்களவை மற்றும் அனைத்து மாநில சட்டமன்றங்களும் உடனடியாக கலைக்கப்பட வேண்டும் - கார்கே

நாட்டில் நடைபெற்ற அனைத்து தேர்தல்களும் சட்டவிரோதமானவை என்று குற்றம் சாட்டிய காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன் கார்கே, மக்களவை மற்றும் அனைத்து மாநில சட்டமன்றங்களையும் உடனடியாகக் கலைக்க வேண்டும் என்றும் கோரியுள்ளார்.
கர்நாடகாவின் கலபுர்கியில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கார்கே, நாட்டில் தற்போதுள்ள ஒட்டுமொத்த ஆட்சியும் சட்டவிரோத தேர்தல்களின் அடித்தளத்தில்தான் இயங்குகிறது என்று குற்றம் சாட்டினார்.
மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் தவறான பயன்பாடு மற்றும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் திருத்தத்தில் உள்ள முறைகேடுகள் காரணமாகவே மக்களவை மற்றும் அனைத்து மாநில சட்டமன்றங்களையும் உடனடியாகக் கலைக்க வேண்டும் என தான் கோருவதாக அவர் தெரிவித்தார்.
"இன்று, நாடு முழுவதும் சட்டவிரோத தேர்தல்களின் அடிப்படையில் இயங்குகிறது. மோடி ஒரு சட்டவிரோத பிரதமர், அமித் ஷா ஒரு சட்டவிரோத அமைச்சர், மேலும் நாட்டில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அனைத்து முதலமைச்சர்களும் சட்டவிரோதமாகவே அந்தப் பதவிகளில் உள்ளனர். அவர்கள் அனைவரின் பதவிகளும் ரத்து செய்யப்பட்டு, வாக்குச்சீட்டுகள் மூலம் மட்டுமே புதிய தேர்தல்கள் நடத்தப்பட வேண்டும்," என்று அவர் கூறினார்.
இந்த விவகாரம் குறித்து காங்கிரஸ் செயற்குழு மற்றும் இந்தியக் கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் விவாதித்ததாகவும் கார்கே தெரிவித்தார்.
இந்த முறைகேடுகளுக்கு எதிராக நாடு தழுவிய போராட்டங்களைத் தொடங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், இதன் ஒரு பகுதியாக, அனைத்து எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்களும் அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி டெல்லியில் உள்ள தேர்தல் ஆணைய அலுவலகத்தில் கண்டனப் பேரணி நடத்துவார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து சில பிரிவினரின் பெயர்களை நீக்குவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும், இது குறித்து இளைஞர்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படும் என்றும் அவர் கூறினார்.