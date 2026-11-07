100-வது வயதில் அடியெடுத்து வைக்கும் அத்வானி! நல்ல உடல்நலம் வேண்டி பாஜக சிறப்பு யாகத்திற்கு ஏற்பாடு

பாஜக மூத்த தலைவரும், முன்னாள் துணைப் பிரதமருமான எல்.கே. அத்வானி இன்று தனது 100-வது வயதில் அடியெடுத்து வைக்கிறார். அவரது 99-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, டெல்லியில் உள்ள பாஜக தேசிய தலைமையகத்தில் இன்று சிறப்பு யாகம் மற்றும் பூஜை நடைபெறுகிறது.
1927-ம் ஆண்டு நவம்பர் 8-ம் தேதி பிறந்த அத்வானி, இன்று தனது 99-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். அவர் நீண்ட ஆயுளுடனும், நல்ல உடல் நலத்துடனும் இருக்க வேண்டி இந்த சிறப்பு பூஜை பாஜக சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பாஜக தலைவர் நிதின் நபின் மற்றும் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு உரையாற்ற உள்ளனர். அத்வானியின் மகள் பிரதிபா அத்வானி முன்னிலையில் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறும் என கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
யாகம் மற்றும் பூஜையை தொடர்ந்து, அத்வானியின் வாழ்க்கை மற்றும் அரசியல் பயணம் குறித்த சிறப்பு தொகுப்பு வழங்கப்பட உள்ளது. நிகழ்ச்சியின் முடிவில் பிரசாதம் வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த அக்டோபர் 19-ம் தேதி, நெஞ்சு தொற்று காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வந்த அத்வானி, டெல்லி அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டார். இதற்கு முன்பு மே மாதம் வயது முதிர்வு தொடர்பான பிரச்சனைகளுக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சில நாட்களுக்கு பிறகு வீடு திரும்பினார்.
2024-ம் ஆண்டிலும் அவர் பலமுறை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அப்பல்லோ மற்றும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற அவர், அந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் தீவிர சிகிச்சைக்கு பிறகு டிசம்பர் 25-ம் தேதி டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டார்.
கடந்த அக்டோபர் 7-ம் தேதி, பிரதமர் நரேந்திர மோடி அத்வானியை அவரது டெல்லி இல்லத்தில் சந்தித்து ஆசி பெற்றார். அரசு தலைவராக 25 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்ததை முன்னிட்டு இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றது. அத்வானியின் பல தசாப்த கால பொது சேவை தேசிய வாழ்வில் நீங்காத தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக பிரதமர் மோடி அப்போது தெரிவித்தார்.
கராச்சியில் பிறந்த அத்வானி, 1947-ம் ஆண்டு பிரிவினையின் போது இந்தியாவுக்கு வந்தார். பாஜகவின் வளர்ச்சியில் மைய நபராக திகழ்ந்த அவர், மூன்று முறை கட்சியின் தலைவராக பணியாற்றியுள்ளார். அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அரசில் உள்துறை அமைச்சராக பணியாற்றிய அவர், 2002 முதல் 2004 வரை துணைப் பிரதமராகவும் இருந்தார்.
இந்தியாவின் மிக உயரிய குடிமகன் விருதான பாரத ரத்னா விருது, 2024-ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, பிரதமர் மோடி மற்றும் மூத்த தலைவர்கள் முன்னிலையில், அவரது இல்லத்திலேயே இந்த விருது வழங்கப்பட்டது.