தேர்தல் ஆணையர் பதவி விலக வேண்டும்: கேரள சட்டசபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றம்

தேர்தல் குளறுபடிகள், வாக்குதிருட்டு முறைக்கேடுகளை கண்டித்து தேர்தல் ஆணையர் பதவி விலக வலியுறுத்தி டெல்லியில் பல்வேறு மாணவ அமைப்புகள், எதிர்கட்சி தலைவர்கள் டெல்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுப்பட்டு வருகின்றனர்.இந்த நிலையில் இந்தியத் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை பதவியிலிருந்து நீக்கக் கோரும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தீர்மானத்தை கேரள அரசு சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்ரியுள்ளது.இந்தியாவின் தேர்தல் வரலாற்றில், ஒரு மாநிலச் சட்டமன்றம் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரை நீக்கக் கோரி தீர்மானம் நிறைவேற்றுவது இதுவே முதல்முறையாகும்.
இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தீர்மானத்தின் மூலம், கேரளம் மூன்று தெளிவான கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளது என்று கேரளம் முதல்வர் வி.டி.சதிஷன் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் தனது சமூகவலைதள பதிவில் தெரிவித்துள்ளதாவது
நமது தேர்தல் நடைமுறையின் நேர்மை என்பது சமரசம் செய்துகொள்ள முடியாத ஒன்றாகும். வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தங்கள், தகுதியுள்ள வாக்காளர்களின் வாக்குரிமை பறிப்பு மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்தின் நடுநிலைத்தன்மை குறித்த தீவிரமான கவலைகளைப் புறக்கணிக்க முடியாது.
இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தீர்மானத்தின் மூலம், கேரளம் மூன்று தெளிவான கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளது:
1. வாக்குரிமையை மீட்டளித்தல்: சிறப்புத் தீவிரத் திருத்த (SIR) நடைமுறையில் உள்ள குறைபாடுகளைச் சரிசெய்து, தவறான முறையில் நீக்கப்பட்ட தகுதியுள்ள அனைத்து வாக்காளர்களின் வாக்குரிமையையும் உடனடியாக மீட்டளிக்க வேண்டும்.
2. தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரை நீக்குதல்: நடுநிலைத்தன்மை குறித்துக் கடுமையான கேள்விகள் எழுந்துள்ள தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரை நீக்குவதற்கான நடவடிக்கைகளைத் தொடங்க வேண்டும்.
3. தேர்வு நடைமுறையைச் சீரமைத்தல்:தேர்தல் ஆணையர்களைத் தேர்வு செய்யும் குழுவை மறுசீரமைக்க வேண்டும்; அக்குழுவில் பிரதமர், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மற்றும் இந்தியத் தலைமை நீதிபதி ஆகியோரை இடம்பெறச் செய்வதன் மூலம், இத்துறையின் சுதந்திரம் மற்றும் நம்பகத்தன்மையை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
வாக்களிக்கும் உரிமையே நமது ஜனநாயகத்தின் அடித்தளமாகும். குடிமக்களின் அரசியலமைப்பு உரிமைகளைச் சிதைக்க எந்தவொரு அமைப்பையும் அனுமதிக்கக் கூடாது.
எங்கள் நிலைப்பாடு உறுதியானது. வாக்குரிமை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அரசியலமைப்பு நிலைநாட்டப்பட வேண்டும். ஜனநாயகம் தழைத்தோங்க வேண்டும்.
சுதந்திரமான மற்றும் நியாயமான தேர்தலுக்காகக் கேரளம் உறுதியுடன் நிற்கிறது.
என்று தெரிவித்துள்ளார்.