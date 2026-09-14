மலேசிய பிரதமர் அன்வர் இப்ராகிமுடன் கேரள முதல்வர் சதீசன் சந்திப்பு

மலேசிய பிரதமர் அன்வர் இப்ராகிம் கேரளாவில் தங்கியிருந்தபோது, திங்கள்கிழமை அன்று செலம்பிராவில் உள்ள ஒரு நல்வாழ்வு மையத்தில் கேரள முதல்வர் வி.டி. சதீசன் அவரை சந்தித்தார்.
மாலை கரிப்பூர் விமான நிலையத்திலிருந்து மாலத்தீவுக்குப் புறப்படுவதற்கு முன்னதாக, கேரள ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் மற்றும் தொழிலதிபர்களும் பிரதமர் இப்ராகிமை சந்தித்தனர்.
டெல்லியில் நடைபெற்ற பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் கலந்துகொண்ட பிறகு, ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை கேரளம் வந்தடைந்த இப்ராகிம், அந்த நல்வாழ்வு மையத்தில் தங்கியிருந்தார்.
கேரள மக்கள் தொடர்புத் துறை (PRD) வெளியிட்ட தகவல்களின்படி, மலேசியப் பிரதமருடனான சந்திப்பிற்காக சதீசன் பிற்பகல் 2.30 மணியளவில் ஹெலிகாப்டர் மூலம் அந்த மையத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார்.
மக்கள் தொடர்புத் துறை வெளியிட்ட புகைப்படங்களின்படி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தலைவர்களான சையத் சாதிக் அலி ஷிஹாப் தங்கல் மற்றும் கேரள தொழில்துறை அமைச்சரான பி.கே. குன்ஹாலிகுட்டி ஆகியோரும் இச்சந்திப்பில் உடனிருந்தனர்.
சதீசன், பாரம்பரிய கதகளி கலை வடிவத்தை மையமாக கொண்ட நினைவு பரிசை இப்ராகிமுக்கு வழங்கினார்.
பின்னர், சதீசனுடனான தனது சந்திப்பு குறித்த புகைப்படங்களை இப்ராகிம் தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் பகிர்ந்துகொண்டார்.
"குறிப்பாகப் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மற்றும் வர்த்தகம், முதலீட்டை அதிகரிப்பதன் மூலம் மலேசியா-இந்தியா உறவை வலுப்படுத்துவதில் கேரளாவின் பெரும் ஆற்றல் குறித்து கருத்துக்களைப் பரிமாறிக்கொள்ள இச்சந்திப்பு வாய்ப்பளித்தது," என்று அவர் கூறினார்.
"டிஜிட்டல் பொருளாதாரம், சுகாதாரம், சுற்றுலா, கல்வி மற்றும் உயர் மதிப்புள்ள துறைகளில் ஒத்துழைப்பு மற்றும் வாய்ப்புகள் குறித்து நாங்கள் ஆராய்ந்தோம். வணிக உறவுகள், மக்களிடையேயான பரிமாற்றங்கள் மற்றும் நெருக்கமான வரலாற்று மற்றும் கலாச்சாரத் தொடர்புகள் ஆகியவை வலுப்படுத்தப்பட வேண்டும்," என்றும் அவர் மேலும் கூறினார்.