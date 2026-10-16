கேரளாவில் ஞானேஷ்குமாருக்கு இறுதிச் சடங்கு நடத்திய காங்கிரஸார்..!

SIR விவகாரத்தில் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் பதவி விலகக்கோரி டெல்லியில் மிகப்பெரிய அளவில் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. காங்கிரஸ் கட்சி போராட்டத்தை கையில் எடுத்த நிலையில், தற்போது சிஜேபி-யினர் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
காங்கிரஸ் சார்பில் நாடு முழுவதும் போராட்டம் நடைபெற்றது. அந்த வகையில் கேரளாவில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தினர்.
பாலக்காட்டில் மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் ஞானேஷ்குமாருக்கு போலி இறுதிச் சடங்கு நடத்தினர். ஒருவர் இறந்தால் எப்படி இறுதிச் சடங்கு நடைபெறுமோ, அதுபோல் இறுதிச் சடங்கு நடத்தினர். பின்னர், போலி உடலை எரித்தனர். அதோடு மட்டுமல்லாமல், எரித்த சாம்பலை கழிவறையில் கொட்டினர்.
உயிரோடு இருக்கும் ஒரு நபருக்கு போலி இறுதிச் சடங்கு நடத்தியது அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி அலுவலகத்தில் இருந்து, பேருந்து நிலையத்திற்கு உடலை சுமந்து வருவதுபோன்று, வந்தனர். அப்போது மலர்த்தூவி ஊர்வலம் போல் வந்தனர்.
இதற்கு முன்னதாக, இந்திய மாணவர்கள் அமைப்பு (SFI) இதுபோன்று அரசு விக்டோரியா கல்லூரி முதல்வருக்கு போலி இறுதிச் சடங்கு நடத்தினர். இதற்கு காங்கிரசார் கடுமையாக விமர்சனம் செய்திருந்தனர்.
இந்த நிலையில், தற்போது காங்கிரசார் அதுபோன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.