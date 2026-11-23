நவீன ராணுவ நடவடிக்கைகளில் ஆளில்லா வான்வழி வாகனங்களின் பயன்பாடு வேகமாக அதிகரித்து வரும் நிலையில், அதனால் ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்களை எதிர்கொள்வதற்காக 'ஜ்வாலா எம்கே-1' வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ராஜஸ்தான் மாநிலம் பொக்ரான் சோதனைத் தளத்தில், உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்ட தன்னியக்க ட்ரோன் எதிர்ப்பு நுண்-ஏவுகணை அமைப்பான 'ஜ்வாலா எம்கே-1' வெற்றிகரமாகச் சோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக பாதுகாப்புத் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான ஐஜி டிஃபென்ஸ் அறிவித்துள்ளது. எதிரி நாடுகளின் ஆளில்லா வான்வழி வாகனங்களைக் கண்டறிந்து, அடையாளம் கண்டு, அழிக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த அமைப்பு, 5 கிமீ வரை செயல்பாட்டுத் திறன் கொண்டது என அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
நவீன ராணுவ நடவடிக்கைகளில் ஆளில்லா வான்வழி வாகனங்களின் பயன்பாடு வேகமாக அதிகரித்து வரும் நிலையில், அதனால் ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்களை எதிர்கொள்வதற்காக 'ஜ்வாலா எம்கே-1' வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் முதல் தன்னியக்க ட்ரோன் எதிர்ப்பு நுண்-ஏவுகணை அமைப்பாக இது குறிப்பிடப்படுகிறது. ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த செலவில் தயாரிக்கப்படும் தாக்குதல் ட்ரோன்களை, வழக்கமான வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் மூலம் எதிர்கொள்வதில் உள்ள செலவுச் சவால்களையும் இந்தத் தொழில்நுட்பம் வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியுள்ளது.
'ஜ்வாலா எம்கே-1' அமைப்பில் நுண்-ஏவுகணைத் தொழில்நுட்பத்துடன், 'கிரிட்' எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்படையிலான செயல்பாட்டு மேலாண்மைத் தளம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான இந்தத் தளம், ட்ரோன் எதிர்ப்பு நடவடிக்கையின் பல்வேறு நிலைகளை ஒருங்கிணைக்கும் முக்கிய மூளையாகச் செயல்படுகிறது. சென்சார் உள்ளீடுகள், இலக்கைத் தேடுதல், அடையாளம் காணுதல், வகைப்படுத்துதல், செயல்பாட்டு முடிவுகள் எடுத்தல் மற்றும் தாக்குதல் மேலாண்மை ஆகிய அனைத்தையும் 'கிரிட்' ஒரே செயல்பாட்டுக் கட்டமைப்பிற்குள் ஒருங்கிணைக்கிறது.
இது குறித்துப் பேசிய ஐஜி டிஃபென்ஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி போதிசத்வ சங்கப்ரியா, சாத்தியமான அச்சுறுத்தலைக் கண்டறிவது முதல் தாக்குதலை ஒருங்கிணைப்பது வரையிலான 'ஜ்வாலா எம்கே-1' அமைப்பின் முழு செயல்பாட்டு வரிசையையும் நிர்வகிக்கும் வகையில் 'கிரிட்' வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தார். இறக்குமதி செய்யப்படும் பாதுகாப்புத் தளவாடங்களைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைத்து, உள்நாட்டுத் திறன்களை வலுப்படுத்த இந்தியா முயன்று வரும் வேளையில், பொக்ரானில் நடத்தப்பட்ட இந்தச் சோதனை தனியார் பாதுகாப்புத் உற்பத்தித் துறையில் ஒரு முக்கிய வளர்ச்சியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.