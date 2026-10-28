ரூ.5 சிப்ஸ் பாக்கெட்டில் எடை குறைவு: பெப்சிகோ நிறுவனத்திற்கு ரூ.8,000 அபராதம்!

நுகர்வோர் உரிமைகளை நிலைநிறுத்தும் விதமாக ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூரில் நிகழ்ந்த ஒரு சுவாரஸ்யமான வழக்கில், குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் ஏற்பட்ட எடைக் குறைபாட்டிற்காக நுகர்வோருக்கு இழப்பீடு வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. ஜெய்ப்பூர் மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம்-II பிறப்பித்துள்ள இந்த உத்தரவு தற்போது வணிக மற்றும் நுகர்வோர் வட்டாரங்களில் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
ஜெய்ப்பூரைச் சேர்ந்த சந்திரமான் ஜலான் என்பவர், கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 10 ஆம் தேதி அன்று அங்குள்ள பிரபல சில்லறை விற்பனை மையமான மெட்ரோ கேஷ் அண்ட் கேரி நிறுவனத்தில் சில உணவுப் பொருட்களுடன் ரூ.5 மதிப்புள்ள லேஸ் சிப்ஸ் பாக்கெட் ஒன்றையும் வாங்கியுள்ளார். அவர் அந்த சிப்ஸை தனது வீட்டிற்கு வந்த விருந்தினர்களுக்குப் பரிமாறும் போது, வழக்கத்தை விட அந்தப் பாக்கெட் மிகவும் இலகுவாக இருப்பதை உணர்ந்துள்ளார்.
இதையடுத்து சந்தேகம் அடைந்த அவர், அந்தப் பாக்கெட்டிலிருந்த சிப்ஸ்களின் எடையை அளந்து பார்த்துள்ளார். அப்போது பாக்கெட்டின் மீது அதன் நிகர எடை 15 கிராம் என்று அச்சிடப்பட்டிருந்த நிலையில், உள்ளே வெறும் 4 கிராம் எடையுள்ள சிப்ஸ்கள் மட்டுமே இருந்தது தெரியவந்து அதிர்ச்சியடைந்தார். இதுகுறித்து சில்லறை விற்பனை நிலையத்தில் முறையிட்டும் உரிய தீர்வு கிடைக்காததால், மன உளைச்சலுக்கும் ஏமாற்று வேலைக்கும் உள்ளானதாகக் குறிப்பிட்டு கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 6 ஆம் தேதி ஜெய்ப்பூர் நுகர்வோர் ஆணையத்தில் அவர் அதிகாரப்பூர்வமாக வழக்குத் தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த ஆணையத்தின் தலைவர் அசோக் சர்மா மற்றும் உறுப்பினர்கள் கொண்ட அமர்வு, உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளிவரும் பொருட்களின் எடை குறைவிற்குச் சில்லறை விற்பனையாளர்கள் பொறுப்பாக முடியாது என்ற வாதத்தை ஏற்றுக்கொண்டு, சில்லறை விற்பனை மையத்திற்கு எதிரான புகாரைத் தள்ளுபடி செய்தது. அதேவேளையில், முறையான நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டும் ஆஜராகாத தயாரிப்பு நிறுவனமான பெப்சிகோ இந்தியா ஹோல்டிங்ஸ் நிறுவனத்திற்கு எதிராக இந்த வழக்கு ஒருபக்க விசாரணையாக நடத்தப்பட்டது.
மனுதாரர் சமர்ப்பித்த வாங்கும் ரசீது மற்றும் பிற சான்றுகளை விரிவாக ஆய்வு செய்த நுகர்வோர் ஆணையம், அறிவிக்கப்பட்ட எடையை விடக் குறைவான எடையில் பொருட்களை விற்பனை செய்வது என்பது கடுமையான சேவை குறைபாடு மற்றும் நியாயமற்ற வர்த்தக முறை ஆகும் என்று தனது தீர்ப்பில் கடுமையாகக் கண்டித்தது.
இதன் அடிப்படையில் பெப்சிகோ நிறுவனத்திற்கு உத்தரவிட்டுள்ள ஆணையம்: சிப்ஸ் பாக்கெட்டின் விலையான ரூ. 5-ஐ, வாங்கிய தேதியிலிருந்து 6 சதவீத ஆண்டு வட்டியுடன் சேர்த்து நுகர்வோருக்குத் திரும்ப வழங்க வேண்டும். மனுதாரருக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சலுக்காக ரூ. 5,000 இழப்பீட்டுத் தொகையாகச் செலுத்த வேண்டும். வழக்குச் செலவுத் தொகையாக ரூ. 3,000 வழங்க வேண்டும். மொத்தம் ரூ. 8,000 மற்றும் வட்டியுடன் கூடிய தொகையைத் தீர்ப்பு வெளியான நாளிலிருந்து ஒரு மாத காலக்கெடுவிற்குள் வழங்க வேண்டும் என்றும், தவறினால் கூடுதல் வட்டி விதிக்கப்படும் என்றும் அந்த உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.