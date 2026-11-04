இந்திய விமான போக்குவரத்தில் புதிய திருப்புமுனை: 150 எம்பிராயர் விமானங்களை வாங்கத் திட்டமிடும் இண்டிகோ!

தற்போது இண்டிகோ நிறுவனம் தனது உள்நாட்டு சேவைகளுக்குப் பெரும்பாலும் ஏர்பலஸ் குறுகிய உடல் விமானங்களையும், குறுகிய தூரப் பயணங்களுக்கு ஏ.டி.ஆர் டர்போபிராப் விமானங்களையும் பயன்படுத்தி வருகிறது.
இந்தியாவின் முன்னணி விமான நிறுவனமான இண்டிகோ, தனது பிராந்திய விமான சேவைகளை மேலும் வலுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக பிரேசிலைச் சேர்ந்த பிரபல விமான தயாரிப்பு நிறுவனமான எம்பிராயரிடம் இருந்து சுமார் 150 பிராந்திய ஜெட் விமானங்களை வாங்குவது குறித்து தீவிரமான பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தி வருகிறது. ஆரம்ப கட்டமாக 100 ஜெட் விமானங்களை வாங்குவதற்கும், கூடுதலாக மேலும் 50 விமானங்களை வாங்குவதற்கான விருப்பத்தேர்வை பரிசீலிப்பதற்கும் இந்நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த மிகப்பெரிய ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்படும் பட்சத்தில், அது இந்தியாவின் உள்நாட்டு விமானப் போக்குவரத்துத் துறையில் ஒரு புதிய மைல்கல்லாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தற்போது இண்டிகோ நிறுவனம் தனது உள்நாட்டு சேவைகளுக்குப் பெரும்பாலும் ஏர்பலஸ் குறுகிய உடல் விமானங்களையும், குறுகிய தூரப் பயணங்களுக்கு ஏ.டி.ஆர் டர்போபிராப் விமானங்களையும் பயன்படுத்தி வருகிறது. சிறிய டர்போபிராப் விமானங்களுக்கும் பெரிய ஏர்பலஸ் விமானங்களுக்கும் இடைப்பட்ட இடைவெளியை நிரப்பும் வகையில் இந்த எம்பிராயர் ஜெட் விமானங்கள் இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. வளர்ந்து வரும் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நிலை நகரங்களின் விமானப் பயணிகள் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யவும், பெரிய விமானங்கள் செல்ல முடியாத வழித்தடங்களில் திறம்பட சேவையாற்றவும் இந்த நடுத்தர ஜெட் விமானங்கள் பெரிதும் உதவும்.
எம்பிராயர் நிறுவனம் தயாரிக்கும் பல்வேறு வகையான ஜெட் விமானங்கள் இண்டிகோவின் கவனத்தில் உள்ளன. குறிப்பாக 88 பயணிகள் வரை பயணிக்க கூடிய E175 மாடல் அல்லது அதைவிட நவீன என்ஜின் மற்றும் அதிக எரிபொருள் திறன் கொண்ட, முறையே 114 மற்றும் 146 பயணிகள் அமரும் வசதி கொண்ட E190-E2 மற்றும் E195-E2 போன்ற மேம்பட்ட மாடல்கள் பரிசீலனையில் இருப்பதாகத் தெரிகிறது. இருப்பினும், எந்த குறிப்பிட்ட விமான மாடலைத் தேர்ந்தெடுப்பது என்பது குறித்த இறுதி முடிவு இன்னும் எடுக்கப்படவில்லை. இந்த விமானங்களின் டெலிவரி பணிகள் 2030-ஆம் ஆண்டிற்குப் பின்னர்தான் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தற்போதைய நிலவரப்படி, இண்டிகோ நிறுவனம் தனது விமானப் படையில் 442 விமானங்களைக் கொண்டுள்ளதுடன், வரவிருக்கும் ஆண்டுகளில் தனது சேவையை மேலும் விஸ்தரிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. குறைந்த கட்டண விமான சேவை என்ற தனது அடிப்படை கொள்கையில் எந்தவித சமரசமும் செய்யாமல், நீண்ட தூர மற்றும் பிராந்திய வழித்தடங்களை ஒருங்கிணைக்கும் நோக்கில் இந்நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த பிராந்திய ஜெட் விமானங்களின் வருகை இண்டிகோவின் வணிக வளர்ச்சிக்கு மேலும் பலம் சேர்ப்பதுடன், இந்தியாவின் விமானப் போக்குவரத்துத் துறையில் நிறுவனத்தின் ஆதிக்கத்தை மேலும் அதிகரிக்கும் என்று சந்தை வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர்.