சவுதி அரேபியாவுக்கான விமான சேவைகளை ரத்து செய்வதை அக்டோபர் 24 வரை நீட்டித்தது இண்டிகோ

வளைகுடா நாட்டில் மாறிவரும் சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு, சவுதி அரேபிய நகரங்களுக்கான விமான சேவைகளை ரத்து செய்வதை இண்டிகோ நிறுவனம் அக்டோபர் 24 வரை நீட்டித்துள்ளது.
மத்திய கிழக்கில் நிலவும் பாதுகாப்பு சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு, ரியாத்துக்கு செல்லும் மற்றும் அங்கிருந்து வரும் அனைத்து விமான சேவைகளையும் அக்டோபர் 24 வரையிலும், ஜித்தாவுக்கான விமான சேவைகளை அக்டோபர் 21 வரையிலும் நிறுத்தி வைத்துள்ளதாக ஆகசா ஏர் நிறுவனம் தனியாக தெரிவித்துள்ளது.
முன்னதாக செவ்வாயன்று, இண்டிகோ, ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ், ஏர் இந்தியா மற்றும் ஆகசா ஏர் ஆகிய நிறுவனங்கள் சவுதி அரேபிய நகரங்களை இணைக்கும் விமான சேவைகளை அக்டோபர் 17 வரை ரத்து செய்வதாக அறிவித்திருந்தன.
"சவுதி அரேபியாவில் மாறிவரும் சூழ்நிலையை கவனமாக மதிப்பீடு செய்ததை தொடர்ந்து, ரியாத், ஜித்தா, தம்மாம் மற்றும் மதீனாவுக்கு செல்லும் மற்றும் அங்கிருந்து வரும் விமான சேவைகள் அக்டோபர் 24 வரை ரத்து செய்யப்படுகின்றன," என்று இண்டிகோ நிறுவனம் எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில் தெரிவித்துள்ளது.
விமான சேவைகள் இடைநிறுத்தம் நீட்டிக்கப்படுவதை அறிவித்து எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட தனது பதிவில், ஆகசா ஏர் நிறுவனம், நிலவரங்களை தொடர்ந்து உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருவதாகவும், நிகழ்நேரத்தில் நிலைமையை மதிப்பிட்டு வருவதாகவும் கூறியுள்ளது.
"இந்த ரத்துகளால் பாதிக்கப்பட்ட பயணிகள், ஏழு நாட்களுக்குள் பணம் செலுத்திய அசல் கணக்கில் முழு பணத்தையும் திரும்ப பெறலாம் அல்லது கூடுதல் செலவின்றி தங்கள் பயணத்தை மறுதிட்டமிடலாம்," என்று அது கூறியது.
கடந்த வாரம், ஹவுதி தீவிரவாதிகளால் ரியாத் விமான நிலையத்தில் நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் தாக்குதல்களை தொடர்ந்து, விமான நிறுவனம் ரியாத்துக்கான சேவைகளை தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தியிருந்தது.
ஈரான் ஆதரவு ஹவுதி குழுவிற்கும் சவூதி அரேபியாவிற்கும் இடையிலான மோதல்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன. ஆயுதம் ஏந்திய டிரோன்கள் மற்றும் ஏவுகணைகளை கொண்டு தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.