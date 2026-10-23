சவுதி அரேபியாவுக்கான இண்டிகோ விமான சேவை ரத்து நீட்டிப்பு

பாதுகாப்பு குறித்த கவலைகள் காரணமாக, இந்திய விமான நிறுவனமான இண்டிகோ, சவுதி அரேபியாவுக்கான தனது விமான சேவைகளை ரத்து செய்வதை நீட்டித்துள்ளது. இதனை ரியாத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகமும் உறுதிப்படுத்தியது.
"ரியாத்திற்கு செல்லும் மற்றும் அங்கிருந்து வரும் இண்டிகோ விமானங்கள் 31 அக்டோபர் 2026 (உள்ளடக்கியது) வரை ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கும், அதே நேரத்தில் ஜித்தா, தம்மாம் மற்றும் மதீனாவிற்குச் செல்லும் மற்றும் அங்கிருந்து வரும் விமானங்கள் 27 அக்டோபர் 2026 (உள்ளடக்கியது) வரை ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கும்," என்று தூதரகம் X தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில் தெரிவித்துள்ளது.
சவுதி அரேபியாவின் விமான நிலையங்கள், எரிசக்தி ஆலைகள் மற்றும் பிற முக்கிய உள்கட்டமைப்புகளை குறிவைத்து ஆளில்லா விமானம் மற்றும் ஏவுகணை தாக்குதல்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் இந்த விமான போக்குவரத்து இடையூறுகள் ஏற்பட்டுள்ளன. மேலும், ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஏமன் ஹவுதிகள் அந்நாட்டிற்கு எதிராக நீண்டகாலமாக தாக்குதல் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
புதன்கிழமை தம்மாமில் உள்ள கிங் ஃபஹத் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் நடந்த தாக்குதலில் ஒரு இந்தியர் கொல்லப்பட்டதோடு, மேலும் இருவர் காயமடைந்ததை தொடர்ந்து, விமான சேவை ரத்துகளின் சமீபத்திய நீட்டிப்பு வந்துள்ளது. அதே நாளில் சவுதி அரம்கோவின் ஷாய்பா எண்ணெய் வயலில் நடந்த மற்றொரு தாக்குதலில் மற்றொரு இந்தியர் காயமடைந்தார்.
மற்ற இந்திய விமான நிறுவனங்களும் முன்னதாக சவுதி அரேபியாவுக்கான மற்றும் அங்கிருந்து வரும் விமான சேவைகளை இதேபோல் நிறுத்தி வைத்துள்ளன. ஏர் இந்தியா மற்றும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் ஆகியவை அனைத்து வழித்தடங்களிலும் அக்டோபர் 24 வரை விமான சேவைகளை நிறுத்தி வைத்துள்ளன.
இதற்கிடையில், அகசா ஏர் நிறுவனம் ஜெட்டாவுக்கான மற்றும் அங்கிருந்து வரும் விமான சேவைகளை நவம்பர் 10 வரையிலும், ரியாத்துக்கான சேவைகளை நவம்பர் 30 வரையிலும் நிறுத்தி வைத்துள்ளது.
"அவசரமாகப் புறப்பட வேண்டிய இந்தியர்கள், தேவையான விசாக்களைப் பெறுவதற்கு உட்பட்டு, பஹ்ரைன், குவைத் அல்லது கத்தார் வழியாகப் பயணம் செய்வதைக் கருத்தில் கொள்ளலாம்," என்று இந்தியத் தூதரகம் முன்னதாகத் தெரிவித்திருந்தது.
இந்த விமானப் போக்குவரத்து இடையூறுகள் இந்திய உம்ரா யாத்ரீகர்களையும் பாதித்துள்ளன. இதனால், அவர்கள் விரைவில் திரும்புவதற்கு வசதி செய்வதற்காக வெளியுறவு அமைச்சகம் (MEA) விமான நிறுவனங்கள் மற்றும் சுற்றுலா ஏற்பாட்டாளர்களுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு வருகிறது.