நதியை மீட்டெடுத்த இந்திய இளைஞருக்கு நெதர்லாந்து சி.இ.ஓ அளித்த வேலை வாய்ப்பு!

மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தின் ராஜ்கர் மாவட்டத்தில் உள்ள பயோரா பகுதியைச் சேர்ந்த 21 வயதான சுரேந்திர சிங் சவுத்ரி, சமூக வலைதளங்களில் 'பிட்டு தபாஹி' என்ற பெயரில் அறியப்படுகிறார். இவர் தனது பகுதியில் கடுமையாக மாசடைந்திருந்த அஜ்னார் நதியைத் தூய்மைப்படுத்தும் முயற்சியில் கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் தனியாளாக இறங்கினார். நதியில் தேங்கிக்கிடந்த பிளாஸ்டிக் கழிவுகள், பாசிகள் மற்றும் பிற குப்பைகளைத் தொடர்ச்சியாக அப்புறப்படுத்தி, சில மாதங்களிலேயே அந்த நதியை முழுமையாகத் தூய்மைப்படுத்தினார்.
தனது தூய்மைப் பணிகளை வீடியோவாக எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பிட்டு தபாஹி பகிர்ந்து வந்தார். இந்த வீடியோக்கள் இணையத்தில் வைரலாகி உலகளவில் கவனம் பெற்றன. இவரின் இந்த அசாதாரண முயற்சியைப் பார்த்த நெதர்லாந்தைச் சேர்ந்த 'தி ஓஷன் கிளீன்அப்' தொண்டு நிறுவனத்தின் நிறுவனரும் தலைமைச் செயலதிகாரியுமான போயன் ஸ்லாட், சமூக வலைதளப் பதிவு ஒன்றிற்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக "எங்களுடன் இணைந்து பணியாற்ற வாருங்கள்" எனப் பகிரங்கமாக வேலை வாய்ப்பு வழங்கி அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
பிட்டு தபாஹியின் இந்த முயற்சிக்கு நெதர்லாந்து நிறுவனத்தின் அழைப்பு மட்டுமன்றி, உள்நாட்டிலும் பலதரப்பட்ட ஆதரவுகள் குவிந்து வருகின்றன. தொழிலதிபர் ஆனந்த் மஹிந்திரா இவரின் தூய்மைப் பணியைப் பாராட்டியுள்ளார். மேலும், மத்தியப் பிரதேச முதல்வர் மோகன் யாதவ், பிட்டு தபாஹியைத் தனது அதிகாரப்பூர்வ இல்லத்திற்கு நேரில் அழைத்து வாழ்த்து தெரிவித்ததுடன், 'ஜல் கங்கா சம்வர்தன் அபியான்' என்ற நீர்நிலைகளைப் பாதுகாக்கும் அரசின் திட்டத்திற்கு இவரின் முயற்சி பெரும் ஊக்கமாக இருக்கும் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சுமார் 30,000 ரூபாய் சொந்தப் பணத்தைச் செலவழித்து இந்த நதி மீட்புப் பணியைச் செய்துள்ளதாகக் கூறும் பிட்டு தபாஹி, இத்தகைய விழிப்புணர்வு வீடியோக்கள் வெளியான பிறகு பொதுமக்கள் நதியில் குப்பைகளைக் கொட்டுவது கணிசமாகக் குறைந்துள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார். தனி ஒருவனின் விடாமுயற்சி ஒரு நதியை மீட்டெடுத்தது மட்டுமன்றி, சர்வதேச அளவில் அவருக்கு ஒரு புதிய அங்கீகாரத்தையும் பெற்றுத் தந்துள்ளது.