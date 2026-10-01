இந்தியா

சரிவில் இந்திய பங்குச்சந்தை: நிஃப்டி 50 - 22,000 புள்ளிகளை தொடுமா? வங்கி நிஃப்டிக்கும் கடும் சவால்!

வங்கி துறை பங்குகளை உள்ளடக்கிய வங்கி நிஃப்டி குறியீட்டிற்கு 54,000 புள்ளி வரம்பு மிக முக்கியமான மண்டலமாகக் கருதப்படுகிறது.
Indian stock market
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Summary

தொடர்ச்சியான வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களின் நிதி விலக்கிக் கொள்ளல், உலகளாவிய பொருளாதாரச் சூழல்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் எதிர்பார்த்த அளவிலான முடிவுகள் இன்மையால் சந்தை பெரும் அழுத்தத்தைச் சந்தித்து வருகிறது.

தொடர்ந்து 8-வது வாரமாக இந்திய பங்குச்சந்தையில் கரடியின் ஆதிக்கம் நீடித்து வரும் நிலையில், நிஃப்டி 50 மற்றும் வங்கி நிஃப்டி குறியீடுகள் முக்கிய ஆதரவு நிலைகளை இழந்து கடுமையான சரிவைச் சந்தித்து வருகின்றன.

நேற்றைய வர்த்தகத்தின் போது நிஃப்டி 50 குறியீடு 22,217 புள்ளிகள் வரை கீழே சரிந்தது. வர்த்தகத்தின் கடைசி ஒரு மணி நேரத்தில் சுமார் 200 புள்ளிகள் மீண்டு வந்த போதிலும், சந்தையின் தொழில்நுட்பக் கட்டமைப்பு பலவீனமாகவே காணப்படுகிறது. வர்த்தக நிபுணர்களின் கணிப்பின்படி, 22,217 புள்ளிகள் என்பது சந்தையின் போக்கை தீர்மானிக்கும் மிக முக்கியமான ஆதரவு நிலையாகக் கருதப்படுகிறது.

வரவிருக்கும் நாட்களில் இந்த 22,217 புள்ளிக்குக் கீழே நிஃப்டி சரிந்தால், ஏப்ரல் 2026-ல் பதிவான குறைந்தபட்ச அளவை உடைத்து, 22,000 என்ற உளவியல் ரீதியிலான முக்கிய நிலையை எட்டக்கூடும். அதையும் மீறி சரிவு தொடரும் பட்சத்தில், ஏப்ரல் 2025-ன் குறைந்தபட்ச அளவான 21,750 புள்ளிகள் வரை சந்தை கீழ்நோக்கி நகர அதிக வாய்ப்புள்ளது.

ங்கி நிஃப்டிக்கு 54,000 புள்ளி ஆதரவு அவசியம்

வங்கி துறை பங்குகளை உள்ளடக்கிய வங்கி நிஃப்டி குறியீட்டிற்கு 54,000 புள்ளி வரம்பு மிக முக்கியமான மண்டலமாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த 54,000 புள்ளிகளுக்கு மேல் நிலைத்து நின்றால் மட்டுமே சந்தை மீண்டு வர வாய்ப்பு உருவாகும். ஒருவேளை 54,000 என்ற எல்லை உடைந்தால், விற்பனை அழுத்தம் மேலும் தீவிரமடைந்து வங்கி நிஃப்டி 53,500 முதல் 53,200 புள்ளிகள் வரை குறையக்கூடும் என்று சந்தை வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

முதலீட்டாளர்களின் கவனம்

தொடர்ச்சியான வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களின் நிதி விலக்கிக் கொள்ளல், உலகளாவிய பொருளாதாரச் சூழல்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் எதிர்பார்த்த அளவிலான முடிவுகள் இன்மையால் சந்தை பெரும் அழுத்தத்தைச் சந்தித்து வருகிறது. 200 நாள் நகரும் சராசரி அளவுகளுக்குக் கீழே நிஃப்டி சரிந்துள்ளதால், குறுகிய காலத்தில் சந்தை மீண்டெழுவது சவாலாகவே இருக்கும் என கருதப்படுகிறது. முதலீட்டாளர்களும் வர்த்தகர்களும் வரும் வாரத்தில் 22,217 மற்றும் 54,000 ஆகிய முக்கிய ஆதரவு புள்ளிகளை கூர்ந்து கவனிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

இந்திய பங்குச்சந்தை
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