வாடகை கேட்ட வீட்டு உரிமையாளர் சுட்டுக் கொலை.. பெங்களூருவில் துணிகரம்

பெங்களூருவில் வாடகை கேட்ட வீட்டு உரிமையாளர் கொலை செய்யப்பட்டார்.
கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் வாடகை கேட்ட வீட்டு உரிமையாளரை இருவர் கொலை செய்த கொடூரம் அரங்கேறியுள்ளது.
பெங்களூருவில் ஒயிட் பீல்ட் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பட்டந்தூர் அக்ரஹாராவில் நேற்று நள்ளிரவில் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது.
இறந்தவர், அதே பகுதியில் வசிக்கும் வழக்கறிஞர் மஞ்சுநாத் (42) என காவல்துறையினரால் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார்.
காவல்துறை தகவல்களின்படி, 2 இளைஞர்கள் மஞ்சுநாத்தின் வீட்டில் வாடகைக்குத் தங்கியிருந்தனர். அவர்கள் சில காலமாக வாடகையைச் சரியாகச் செலுத்தவில்லை.
நேற்று இரவு, வீட்டு உரிமையாளருக்கும் மஞ்சுநாத்துக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
வாக்குவாதம் முற்றியதால், ஆத்திரமடைந்த குற்றவாளிகளில் ஒருவர், மஞ்சுநாத்தை மிக அருகில் இருந்து துப்பாக்கியால் தலையில் சுட்டார்.
இந்தச் சம்பவத்தில் படுகாயமடைந்த அவர், சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
இதன் பின் குற்றவாளிகள் இருவரும் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றனர். அவர்கள் இருவரும் டெலிவரி பாய்களாகப் பணிபுரிந்து வந்ததாக காவல்துறை முதற்கட்டமாக உறுதி செய்துள்ளது.
தகவல் கிடைத்ததும், ஒயிட்பீல்ட் காவல்துறையினர் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர்.
இறந்தவரின் குடும்பத்தினர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், கொலை வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.
தலைமறைவான குற்றவாளிகளை கைது செய்ய சிறப்புப் படைகள் களமிறக்கப்பட்டுள்ளன.
வாடகைப் பிரச்சினையே கொலைக்கு முக்கியக் காரணம் என நம்பப்பட்டாலும், மற்ற கோணங்களிலும் விசாரித்து வருவதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.