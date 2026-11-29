ரூ. 500 அல்லது அதற்கும் குறைவான யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு எஸ்எம்எஸ் எச்சரிக்கைகள் அனுப்புவதை நிறுத்துவதாக எச்டிஎப்சி அறிவித்துள்ளது.
நாட்டின் மிகப்பெரிய தனியார் துறை வங்கியான எச்டிஎப்சி வங்கி ஒரு முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது.
ரூ. 500 அல்லது அதற்கும் குறைவான யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு எஸ்எம்எஸ் எச்சரிக்கைகள் அனுப்புவதை நிறுத்துவதாக அறிவித்துள்ளது.
இந்த மாற்றம் ஜனவரி 1, 2027 முதல் அமலுக்கு வரும் என்று வங்கி தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு அனுப்பிய தகவலில் தெரிவித்துள்ளது.
இருப்பினும், இந்த முடிவு எஸ்எம்எஸ் அறிவிப்புகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். பரிவர்த்தனை மதிப்பைப் பொருட்படுத்தாமல், யுபிஐ மூலம் செய்யப்படும் ஒவ்வொரு கட்டணத்திற்கும் வாடிக்கையாளர்கள் தொடர்ந்து மின்னஞ்சல் எச்சரிக்கைகளைப் பெறுவார்கள்.
ரூ. 500க்கு மேற்பட்ட பரிவர்த்தனைகளுக்கு உடனடி எஸ்எம்எஸ் அறிவிப்புகள் தொடர்ந்து பெறப்படும் என்றும் வங்கி விளக்கியுள்ளது.
ஆனால் ஜனவரி 1 முதல் ரூ. 100, ரூ. 200, ரூ. 300, ரூ. 400 அல்லது ரூ. 500 யுபிஐ கட்டணங்கள் செய்யப்படும்போது, மொபைல் எண்ணுக்கு எந்த உறுதிப்படுத்தல் எஸ்எம்எஸ்ஸும் அனுப்பப்படாது.
மின்னணு வங்கிப் பரிவர்த்தனை எச்சரிக்கைகள் தொடர்பாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்ட திருத்தப்பட்ட விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் எச்டிஎப்சி வங்கி இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது.
ரிசர்வ் வங்கியின் விதிமுறைகளின்படி, ரூ. 500க்கு மேல் நடைபெறும் ஒவ்வொரு மின்னணுப் பரிவர்த்தனைக்கும் வங்கிகள் உடனடியாக ஒரு குறுஞ்செய்தி எச்சரிக்கையை அனுப்ப வேண்டும்.
அதே நேரத்தில், ரூ. 500 அல்லது அதற்கும் குறைவான மதிப்புள்ள பரிவர்த்தனைகளுக்கு குறுஞ்செய்தி அறிவிப்புகளை வழங்குவதா வேண்டாமா என்பதைத் தங்கள் நிறுவன கொள்கையின்படி தீர்மானிக்கும் உரிமையை ரிசர்வ் வங்கி, வங்கிகளுக்கு வழங்கியுள்ளது.
இருப்பினும், இதுபோன்ற சிறிய பரிவர்த்தனை எச்சரிக்கைகளுக்கு வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து எந்தக் கட்டணமும் வசூலிக்கக் கூடாது என்பதை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
நாட்டில் யுபிஐ பரிவர்த்தனைகள் சாதனை அளவில் அதிகரித்து வரும் நேரத்தில் இந்த முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அக்டோபர் மாதத்தில் யுபிஐ பரிவர்த்தனைகள் ஒரு புதிய உச்சத்தை எட்டின. அந்த மாதத்தில் மட்டும், ரூ. 31.53 லட்சம் கோடி மதிப்புள்ள 2,547 கோடி பரிவர்த்தனைகள் பதிவு செய்யப்பட்டன.
யுபிஐ வரலாற்றில் முதன்முறையாக, சராசரி தினசரி பரிவர்த்தனை மதிப்பு ரூ. 1 லட்சம் கோடி என்ற மைல்கல்லைத் தாண்டியுள்ளது.
தினசரி சராசரியாக 82.2 கோடி பரிவர்த்தனைகள் நடைபெறுவதால், அவற்றின் சராசரி தினசரி மதிப்பு ரூ. 1.01 லட்சம் கோடியைத் தாண்டியுள்ளது.