GST கவுன்சில் கூட்டம்: அதிகாரிகளின் கைது அதிகாரத்திற்கு கட்டுப்பாடு; வழக்கு தொடர்வதற்கான வரம்பு ரூ.5 கோடியாக உயர்வு!

ஜிஎஸ்டி சட்ட விதிகளை மேலும் எளிமையாக்கி, தொழில் செய்வதை எளிதாக்கும் நோக்கிலேயே இந்த மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. அரசின் இந்த அதிரடி சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் வணிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் டெல்லியில் நடைபெற்ற 57வது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில், வர்த்தகர்களுக்கும் வரி செலுத்துவோருக்கும் பயனளிக்கும் வகையில் பல்வேறு முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த கூட்டத்தில் ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகளின் கைது அதிகாரம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு, குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான தொகையின் வரம்பு கணிசமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இக்கூட்டத்தில் மாநில நிதியமைச்சர்கள், யூனியன் பிரதேசங்களின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் மத்திய மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியத்தின் உயர் அதிகாரிகள் பலர் கலந்துகொண்டனர்.
ஜிஎஸ்டி அமலாக்க நடவடிக்கைகளில் வெளிப்படைத்தன்மையை கொண்டு வரவும், தொழிலதிபர்கள் சந்திக்கும் தேவையற்ற அச்சுறுத்தல்களைத் தவிர்க்கவும் அதிகாரிகளின் கைது அதிகாரங்கள் திரும்பப் பெறப்பட்டுள்ளன. இனிமேல் வரி ஏய்ப்பு சம்பவங்களில் உடனடி கைது நடவடிக்கைகளுக்குப் பதிலாக, வரி வசூல், வட்டி மற்றும் அபராதம் போன்ற சிவில் நடைமுறைகள் மூலம் தீர்வு காண முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
இதுவரை ரூ.1 கோடியாக இருந்த குற்றவியல் வழக்கு தொடர்வதற்கான குறைந்தபட்ச வரி ஏய்ப்பு வரம்பு, தற்போது ரூ.5 கோடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான வணிகர்கள் மீதான குற்றவியல் நடவடிக்கைகள் குறைக்கப்பட்டு, பெரும் நிதி முறைகேடுகளில் மட்டுமே கடுமையான சட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
உள்ளீட்டு வரி விலக்கு (ITC) செலுத்துவதில் உள்ள சிரமங்களைக் குறைக்கவும், வரி செலுத்துவோர் கோரும் பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் நடைமுறைகளை விரைவுபடுத்தவும் இக்கூட்டத்தில் முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஏற்றுமதியாளர்கள் மற்றும் வணிகர்கள் கோரும் பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் தொகையில் 90% தொகையை, தானியங்கி அமைப்பின் மூலம் விரைவாக வழங்கிடத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
ஜிஎஸ்டி தொடர்பான தேவையற்ற மற்றும் சிறிய நோட்டீஸ்களைத் தவிர்க்கும் வகையில், ரூ. 10,000-க்கு குறைவான நோட்டீஸ்களைத் தவிர்க்கும் வரம்பும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. டெலிவரி சேவை நிறுவனங்களுக்கான ஜிஎஸ்டி வரி 18 சதவீதத்தில் இருந்து 5 சதவீதமாகக் குறைக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜிஎஸ்டி சட்ட விதிகளை மேலும் எளிமையாக்கி, தொழில் செய்வதை எளிதாக்கும் நோக்கிலேயே இந்த மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. அரசின் இந்த அதிரடி சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் வணிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.