இந்தியா

இந்த மாத இறுதியில் ஜிஎஸ்எல்வி-எப்18 ராக்கெட் விண்ணில் பாய்கிறது

விஞ்ஞானிகள் ராக்கெட்டின் இரண்டு நிலைகளின் ஒருங்கிணைப்புப் பணிகளை முடித்துள்ளனர்.
GSLV F18
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இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (இஸ்ரோ) மற்றொரு மதிப்புமிக்க ஏவுதலுக்குத் தயாராகி வருகிறது.

திருப்பதி மாவட்டம், ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மைய ஷாரில் இருந்து, இந்த மாத இறுதியில் ஜிஎஸ்எல்வி-எஃப்18 ராக்கெட்டை ஏவுவதற்கான ஏற்பாடுகளை இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் செய்து வருகின்றனர்.

இந்த ராக்கெட், வழிசெலுத்தல் சேவைகளுக்கான 2,232 கிலோகிராம் எடையுள்ள என்விஎஸ்-03 செயற்கைக்கோளை சுற்றுப்பாதையில் செலுத்தும்.

ஷாரில் உள்ள வாகன ஒருங்கிணைப்பு கட்டிடத்தில் ராக்கெட் ஒருங்கிணைப்புப் பணிகள் ஏற்கனவே நடைபெற்று வருகின்றன.

விஞ்ஞானிகள் ராக்கெட்டின் இரண்டு நிலைகளின் ஒருங்கிணைப்புப் பணிகளை முடித்துள்ளனர். மூன்று நிலைகளின் ஒருங்கிணைப்பு முடிந்த பிறகு, என்.வி.எஸ்.-03 செயற்கைக்கோள் ராக்கெட்டின் உச்சியில் பொருத்தப்பட்டு, ஏவுதலுக்குத் தயார் செய்யப்படும் என தெரிவித்துள்ளனர்.

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இஸ்ரோ
GSLV rocket
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எப்18 ராக்கெட்
F18 rocket
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