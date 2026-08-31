இந்தியா

டெல்லியில் NEET போராட்டக்காரர்கள் மீதான FIR-களை ரத்து செய்ய அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடியது

போராட்ட இடத்தில் இருந்த 2,873 பேர் மீது புதிய FIR-ஐ பதிவு செய்ய அனுமதி கோரியும் இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
Neet Protest - File Pic
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டெல்லியில் நீட் போராட்டக்காரர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட FIR-களை (முதல் தகவல் அறிக்கைகள்) ரத்து செய்யக் கோரி அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளது. மேலும், எதிர்காலத்தில் அவர்கள் குறிவைக்கப்படவோ அல்லது துன்புறுத்தப்படவோ மாட்டார்கள் என்றும் உறுதியளித்துள்ளது என்று சி.ஜே.பி. தெரிவித்தது. அதேவேளையில், மற்ற மாநிலங்களில் உள்ள பா.ஜ.க.-என்.டி.ஏ. அரசுகளும் இதேபோன்ற நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அது வலியுறுத்தியது.

"டெல்லி தொடர்பான அனைத்து FIR-களையும் ரத்து செய்ய அரசு மனு தாக்கல் செய்துள்ளது; எதிர்காலத்திலும் அவர்கள் குறிவைக்கப்படவோ அல்லது துன்புறுத்தப்படவோ மாட்டார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. நாங்கள் நிலைமையை கண்காணித்து வருகிறோம்," என்று சி.ஜே.பி.யின் தலைமை செய்தித் தொடர்பாளர் சௌரவ் தாஸ் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

உச்சநீதிமன்றம் ஒப்புதல்:

டெல்லி காவல்துறை தாக்கல் செய்த இந்த மனுவை விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் ஒப்புக்கொண்டது. நீட் வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பான போராட்டங்களின்போது பதிவு செய்யப்பட்ட 13 FIR-களை ரத்து செய்யவும், வன்முறையில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து விசாரிக்க, போராட்ட இடத்தில் இருந்த 2,873 பேர் மீது புதிய FIR-ஐ பதிவு செய்ய அனுமதி கோரியும் இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த விவகாரம் அவசர விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும்போது, ​​தானும் வழக்கறிஞர் பிரசாந்த் பூஷண் மற்றும் பிற சி.ஜே.பி. உறுப்பினர்களும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஆஜராவோம் என்று தாஸ் கூறினார். மற்ற மாநிலங்களில் உள்ள பாஜக-என்.டி.ஏ. அரசுகளும் இதேபோன்ற மனுக்களை தாக்கல் செய்யும் என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

சி.ஜே.பி. ஆதரவளிக்கும்:

நீட் விவகாரத்தைத் தொடர்ந்து உயிரிழந்த மாணவர்களின் குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்படும் இழப்பீடு குறித்தும் முன்னேற்றம் ஏற்படும் என்று சி.ஜே.பி. எதிர்பார்ப்பதாக தாஸ் கூறினார்.

போராட்டம் தொடர்பான நடவடிக்கைகளை எதிர்கொள்ளும் மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு சி.ஜே.பி. தொடர்ந்து ஆதரவாக நிற்கும் என்று அவர் கூறினார்.

"நாங்கள் அனைத்து இளைஞர்களுக்கும், ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் தொடர்ந்து ஆதரவாக நிற்போம். அரசின் கடுமையான நடவடிக்கைகளை எதிர்கொள்ளும்போது அவர்களை ஒருபோதும் தனித்து விடமாட்டோம்," என்று அவர் கூறினார்.

கடந்த மூன்று நாட்களில் அரசுப் பிரதிநிதிகள் குழு ஒன்று தன்னைச் சந்தித்து முன்னேற்ற அறிக்கைகளை வழங்க புதுச்சேரிக்கு வந்திருந்ததாக தாஸ் கூறினார். தனது காணொளி அறிக்கையில், அரசுப் பிரதிநிதிகள் குழுவுடனான பேச்சுவார்த்தையில் FIR-கள் மற்றும் இழப்பீடு தொடர்பான விவகாரங்களும் அடங்கும் என்று தாஸ் தெரிவித்தார்.

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