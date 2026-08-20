கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கூகுளின் மெகா சலுகை: ரூ.4,000 மதிப்பிலான கூகுள் AI பிளஸ் சேவை 1 வருடத்திற்கு இலவசம்!

இந்தியக் கல்லூரி மாணவர்களின் கல்விச் செயல்பாடுகள் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) திறன்களை மேம்படுத்தும் நோக்கில் கூகுள் நிறுவனம் https://gemini.google/students ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியீடு செய்துள்ளது. வழக்கமாக ஆண்டிற்கு ரூ.4,000 கட்டணத்தில் வழங்கப்படும் கூகுள் AI பிளஸ் சேவையை, தகுதிபெறும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு 1 ஆண்டிற்கு முற்றிலும் இலவசமாக வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்கள் தங்களது கல்லூரி பாடத்திட்டங்களை எளிதாகப் புரிந்து கொள்ளவும், ஆய்வுப் பணிகளை மேற்கொள்ளவும் இந்த சிறப்புச் சலுகை பெரிதும் உதவியாக இருக்கும். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் மாணவர்களுக்குக் கிடைக்கும் சலுகைகள் பற்றி பார்க்கலாம்.
*கூகுளின் அதிநவீன AI மாடலான Gemini Omni-ஐப் பயன்படுத்தும் வசதி.
*மாணவர்களின் கல்லூரி ஆவணங்கள் மற்றும் திட்டங்களைச் சேமிக்க 400 GB சேமிப்பகம்.
*சாதாரண பயனர்களை விட 2 மடங்கு கூடுதல் பயன்பாட்டு வரம்புகள்
*வகுப்புக் குறிப்புகளைப் பதிவேற்றி, தனிப்பயனாக்கப்பட்ட படிப்பு வழிகாட்டிகள் மற்றும் மாதிரி வினாடி வினாக்களை உருவாக்கும் வசதி.
* AI உடன் நேரடி குரல்வழியில் உரையாடி பாடங்களின் சந்தேகங்களைத் தீர்த்துக் கொள்ளும் அம்சம்.
18 முதல் 24 வயதுக்குட்பட்ட தகுதியுள்ள கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் https://gemini.google/students என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளப் பக்கத்திற்குச் சென்று, தங்களது மாணவர் அடையாளச் சான்றை உறுதிசெய்வதன் மூலம் இந்த 1 வருட இலவசச் சேவையைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.