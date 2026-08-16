அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் பெரும்பாலான நோய்களுக்கு AI மூலம் தீர்வு: ஆந்த்ரோபிக் சிஇஓ டாரியோ அமோடி கணிப்பு!

செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) துறையின் முன்னணி நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஆந்த்ரோபிக் அமைப்பின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி டாரியோ அமோடி, மருத்துவத் துறையில் AI ஏற்படுத்தப் போகும் புரட்சி குறித்து மிக முக்கியக் கணிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். வரும் 5 முதல் 10 ஆண்டுகளுக்குள் மனிதகுலத்தை அச்சுறுத்தும் பெரும்பாலான நோய்களுக்கு AI தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் தீர்வு காண முடியும் என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
மருத்துவ ஆராய்ச்சி மற்றும் உயிரியல் துறையில் AI தொழில்நுட்பம் புகுத்தப்படுவதன் மூலம், ஆய்வுகளின் வேகம் 10 மடங்கு வரை அதிகரிக்கும் என்று டாரியோ அமோடி சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். இதன் காரணமாக, வழக்கமான மருத்துவ அறிவியலில் 50 முதல் 100 ஆண்டுகள் ஆகக்கூடிய ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் மருந்து கண்டுபிடிப்புகள், இனி வரும் 5 முதல் 10 ஆண்டுகளுக்குள்ளேயே சாத்தியமாகும் நிலை உருவாகும் என்று அவர் விளக்கியுள்ளார்.
AI தொழில்நுட்பத்தின் துணையோடு புற்றுநோய், அல்சைமர், தொற்றுநோய்கள் மற்றும் சிக்கலான மரபணு சார்ந்த நோய்களுக்கான காரணங்களை எளிதில் கண்டறிந்து அவற்றுக்குத் துல்லியமான சிகிச்சைகளை வடிவமைக்க முடியும். புதிய மருந்துகளைக் கண்டறிவதற்கும், சோதிப்பதற்கும் பல ஆண்டுகள் மற்றும் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் செலவாகும் நிலையில், AI-ன் உதவியால் சில வாரங்களிலேயே புதிய மருந்துகளை வடிவமைக்க முடியும் என்பது இதன் சிறப்பம்சமாகும்.
நோய்களைக் குணப்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், மனிதர்களின் சராசரி ஆயுட்காலத்தை கணிசமாக உயர்த்தவும் AI உதவும் என்று கணித்துள்ள டாரியோ அமோடி, மனநலம் சார்ந்த கோளாறுகளுக்கும் AI மூலம் சிறந்த தீர்வுகள் கிடைக்கும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். தொழில்நுட்பத்தின் இந்த அபரிமிதமான வளர்ச்சி மனித சமூகத்தின் ஆரோக்கியமான எதிர்காலத்திற்குப் பெரும் நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது.