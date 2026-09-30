ஆப்பிள் பயனர்களுக்கு நற்செய்தி: இந்தியாவில் பயன்பாட்டிற்கு வந்தது 'Apple Pay' சேவை!

ஐபோன் எக்ஸ்.ஆர் மற்றும் அதற்குப் பிந்தைய மாடல்களில், ஐஓஎஸ் 18 இயங்குதளத்தில் இச்சேவை செயல்படும். ஆப்பிள் வாட்ச் சீரிஸ் 6 முதல் புதிய மாடல்கள் வரை, ஐஓஎஸ் 18 புதுப்பிப்புடன் கூடிய கடிகாரங்களில் இதனைப் பயன்படுத்தலாம்.
இந்திய பயனர்களின் நீண்டநாள் எதிர்பார்ப்புக்குப் பிறகு, ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது பாதுகாப்பான ‘ஆப்பிள் பே’ டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை சேவையை இந்தியாவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் ஐபோன் மற்றும் ஆப்பிள் வாட்ச் பயனர்கள் இனி தங்களது சாதனங்கள் வாயிலாகவே நேரடியாகக் கடைகளிலும் இணையவழியிலும் எளிதாகக் கட்டணங்களைச் செலுத்த முடியும்.
தொடக்கக் கட்டமாக, ஆப்பிள் நிறுவனம் ஆக்சிஸ் வங்கியுடன் இணைந்து இச்சேவையைத் தொடங்கியுள்ளது. ஆக்சிஸ் வங்கியின் விசா மற்றும் மாஸ்டர்கார்டு கிரெடிட் கார்டுகளை வைத்திருக்கும் வாடிக்கையாளர்கள், தங்களது கார்டு விவரங்களை ஆப்பிள் வாலட் செயலியில் இணைத்து, 'காண்டாக்ட்லெஸ்' (Contactless Tap & Pay) முறையில் பணப்பரிவர்த்தனை செய்யலாம். விரைவில் பிற முன்னணி இந்திய வங்கிகளின் கார்டுகளுக்கும் இச்சேவை விரிவாக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆப்பிள் பே சேவையைப் பயன்படுத்தப் பின்வரும் சாதனங்கள் மற்றும் இயங்குதளத் தேவைகள் அவசியமாகும்.
ஐபோன் எக்ஸ்.ஆர் மற்றும் அதற்குப் பிந்தைய மாடல்களில், ஐஓஎஸ் 18 இயங்குதளத்தில் இச்சேவை செயல்படும். ஆப்பிள் வாட்ச் சீரிஸ் 6 முதல் புதிய மாடல்கள் வரை, ஐஓஎஸ் 18 புதுப்பிப்புடன் கூடிய கடிகாரங்களில் இதனைப் பயன்படுத்தலாம்.
வாடிக்கையாளர்கள் கடைகளில் பொருட்கள் வாங்கும்போது PIN எண் அல்லது OTP தேவையின்றி, தங்களது ஐபோன் அல்லது ஆப்பிள் வாட்சை ஸ்வைப்பிங் மெஷின் அருகே கொண்டுசென்று 'டேப்' செய்வதன் மூலம் நொடிகளில் கட்டணம் செலுத்தலாம். பாதுகாப்பிற்காக ஃபேஸ் ஐடி, டச் ஐடி அல்லது சாதனத்தின் பாஸ்வோர்டு மூலம் சரிபார்ப்பு மேற்கொள்ளப்படும். மேலும், கார்டு விவரங்கள் நேரடியாகக் கடைகளுக்கோ அல்லது ஆப்பிள் சேமிப்பகத்திலோ சேமிக்கப்படாமல், குறியாக்கம் செய்யப்பட்ட 'சாதனக் கணக்கு எண்' மூலமே பரிவர்த்தனை செய்யப்படுவதால் இது மிகவும் பாதுகாப்பானது எனக் கூறப்படுகிறது.