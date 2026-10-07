போக்குவரத்தை சீரமைக்க கட்டப்பட்டு நெரிசலை அதிகரித்த மேம்பாலம்: அகமதாபாத்தில் பெரும் சர்ச்சை!

குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும் நோக்கத்துடன் புதிதாகக் கட்டப்பட்ட ரெயில்வே மேம்பாலம் ஒன்று, திறக்கப்பட்ட சில நாட்களிலேயே அப்பகுதியில் கடுமையான போக்குவரத்து ஸ்தம்பிப்பை ஏற்படுத்தி வருவது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அகமதாபாத்தின் தென்மேற்குப் பகுதியில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் வணிக மற்றும் குடியிருப்பு பகுதியான மகர்பாவில் அமைந்துள்ள 'லெவல் கிராசிங் 24' ரெயில்வே கேட் மூடப்படுவதால் ஏற்படும் நெரிசலுக்குத் தீர்வாக இந்த நான்கு வழிப் பாதை மேம்பாலம் அமைக்கப்பட்டது.
'பாட்டக் முக்த் பாரத் அபியான்' திட்டத்தின் கீழ் சுமார் 2023-ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இதன் கட்டுமானப் பணிகள் முடிவடைந்து, கடந்த செப்டம்பர் 24 அன்று குஜராத் முதலமைச்சர் பூபேந்திர படேலால் அதிகாரப்பூர்வமாகத் திறந்து வைக்கப்பட்டது.
பாலம் திறந்து வைக்கப்பட்டதில் இருந்து, அதிலிருந்து இறங்கும் வாகனங்கள் அனைத்தும் கார்ப்பரேட் சாலையின் முக்கிய சந்திப்பில் நேரடியாகச் சந்திப்பதால் அப்பகுதியில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் உருவாகிறது. எஸ்.ஜி.நெடுஞ்சாலையை இணைக்கும் அனைத்து சாலைகளிலும் வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்து நிற்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. பாலத்தின் இறங்கு பகுதி சந்திப்பிற்கு மிக அருகில் அமைந்துள்ளதால், வாகனங்கள் சீராக ஒன்றிணைவதற்கும் கலைந்து செல்வதற்கும் போதிய இடைவெளி இல்லாமல் போனதே இந்த குழப்பத்திற்கு காரணம் என கூறப்படுகிறது.
இந்த விவகாரத்தை அடுத்து, அகமதாபாத் மாநகராட்சி பாலத்தின் வடிவமைப்பு ஆலோசகரான 'டெல்ஃப் கன்சல்டிங் இன்ஜினியர்ஸ் (இந்தியா) பிரைவேட் லிமிடெட்' நிறுவனத்திற்குக் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது. தற்போதைய போக்குவரத்து நிலைமை குறித்த விரிவான தொழில்நுட்ப ஆய்வை மேற்கொண்டு அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. பாலம் திட்டமிடப்பட்ட காலத்தில் இருந்த போக்குவரத்து அளவையும், தற்போதைய போக்குவரத்தையும் ஒப்பிட்டு, உடனடி மற்றும் நீண்டகால தீர்வுகளை வழங்குமாறு மாநகராட்சி ஆணையகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
போக்குவரத்து ஸ்தம்பிப்பை கட்டுப்படுத்த அகமதாபாத் மாநகராட்சி தற்போது 'கேப்சூல் டிசைன்' முறையிலான தற்காலிக போக்குவரத்து மாற்றங்களை செய்துள்ளது. மேலும், கார்ப்பரேட் குறுக்குச் சாலையிலிருந்து எஸ்.ஜி.நெடுஞ்சாலை வரை உள்ள நிலவும் சாலையை முழு அகலத்திற்கு விரிவாக்கம் செய்யும் பணிகளும் முடுக்கவிட்டுள்ளன. இந்த விரிவாக்கப் பணிகள் முடிந்த பின்னரே அப்பகுதியில் போக்குவரத்து சுமுகமாக இயங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.