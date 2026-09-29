இந்தியாவின் யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய தற்காலிக பட்டியலில் ஐந்து புதிய இடங்கள் சேர்க்கப்பட்டன

மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள உதயகிரி குகைகள் மற்றும் இந்தியா மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்கா ஆகிய இரு நாடுகளிலும் அமைந்துள்ள 'சத்யாகிரகம்' தொடர்பான இடங்கள் உட்பட மொத்தம் ஐந்து புதிய இடங்கள், இந்தியாவின் யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய தற்காலிக பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
'பிஐபி கல்ச்சர்' தனது 'எக்ஸ்' தளப் பதிவில், இது நாட்டின் பாரம்பரியத்திற்கு ஒரு "பெருமைமிக்க மைல்கல்" என்று வர்ணித்துள்ளது.
"பாக் குகை ஓவியங்கள், சம்பல் பள்ளத்தாக்கு கோயில் தொகுப்பு, உதயகிரி குகைகள், கின்னோர்கர் மற்றும் இந்தியா-தென் ஆப்பிரிக்கா இடையிலான கூட்டு முன்மொழிவான 'சத்யாகிரக இடங்கள்' ஆகிய 5 இடங்கள் சேர்க்கப்பட்டதன் மூலம், இந்தியாவின் யுனெஸ்கோ தற்காலிகப் பட்டியலில் இப்போது 78 இடங்கள் உள்ளன. இது இந்தியாவின் வளமான பாரம்பரியத்திற்கு ஒரு பெருமைமிக்க மைல்கல்," என்று அது பதிவிட்டுள்ளது.
யுனெஸ்கோ இணையதளத்தின்படி, மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள உதயகிரி மலையில், முக்கியமாக குப்தர்களின் ஆதரவின் கீழ் கி.பி. 4-ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதிக்கும் 5-ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதிக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பாறையில் செதுக்கப்பட்ட புனித தொகுப்பு ஒன்று அமைந்துள்ளது.
இந்த இடமானது இருபது குகைகள், சிற்ப தொகுப்புகள், கல்வெட்டுகள், நடமாடும் பாதைகள், ஆரம்பகால அடையாளங்கள் மற்றும் கல்வெட்டுகளை கொண்ட பாறை மேற்பரப்புகள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நிலப்பரப்பு மற்றும் நீரியல் அம்சங்களை உள்ளடக்கியது.
இவை அனைத்தும் இணைந்து ஒரு ஒருங்கிணைந்த சடங்கு சார்ந்த நிலப்பரப்பை உருவாக்குகின்றன என்று இந்தியாவில் இருந்து முன்மொழியப்பட்ட இந்த இடம் குறித்த இணையதள விளக்கம் தெரிவிக்கிறது.
மேற்கு மத்திய பிரதேசத்தில் பாக்னி ஆற்றின் கரையில், விந்திய மலைத்தொடரின் தெற்கு சரிவில் அமைந்துள்ள ஒன்பது பௌத்த குகைகளின் தொகுப்பே 'பாக் குகைகள்' ஆகும்.
பொதுவாக பசால்ட் பாறைகள் நிறைந்த இப்பகுதியில், மணற்கற்களால் ஆன ஒரே பாறை அமைப்பாக இந்த குகைகள் உள்ளன. இது அவற்றின் கட்டடக்கலை வடிவங்கள் மற்றும் சுவரோவியங்களின் பாதுகாப்பில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு முக்கிய காரணியாகும்.
மத்திய இந்தியாவில் முன்னாள் 'ராஜ் கோண்ட்' ஆட்சியாளர்களின் முக்கிய கோட்டை தலைநகராக திகழ்ந்த கின்னோர்கர் கோட்டை மற்றும் மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள சம்பல் பள்ளத்தாக்கு கோயில் தொகுப்புகளான பதேஷ்வர், படாவளி மற்றும் ககர்மாத் ஆகியவையும் இந்த பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
ஒரு இடம் 'உலக பாரம்பரியம்' என்ற அங்கீகாரத்தை பெறுவதற்கு பரிசீலிக்கப்படுவதற்கு முன்னதாக, அது யுனெஸ்கோவின் தற்காலிக பட்டியலில் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும்.