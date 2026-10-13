ஃபைனான்சியல் டைம்ஸ் எக்சிகியூட்டிவ் எம்பிஏ தரவரிசை 2026: இந்திய அளவில் ஐ.எஸ்.பி முதலிடம், ஐ.ஐ.எம் பெங்களூரு சாதனை

இந்த உலகளாவிய தரவரிசையில் நார்த்வெஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் கெல்லாக் மற்றும் ஹொங்கொங் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகத்தின் கூட்டு எக்சிகியூட்டிவ் எம்பிஏ திட்டம் உலக அளவில் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
சர்வதேச அளவில் மிகவும் மதிக்கப்படும் ஃபைனான்சியல் டைம்ஸ் வெளியிட்ட 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான எக்சிகியூட்டிவ் எம்பிஏ தரவரிசைப் பட்டியலில் இந்திய நிறுவனங்கள் சிறப்பான இடங்களைப் பெற்றுள்ளன. இந்தியப் பள்ளிகளில் இந்தியப் பள்ளி மேலாண்மை நிறுவனம் ஒட்டுமொத்தமாக 38-வது இடத்தைப் பிடித்து முதலிடத்தைப் பெற்றுள்ளது.
சர்வதேச அளவில் வெளியிடப்பட்ட இந்தப் புதிய பட்டியலின்படி, ஐ.எஸ்.பி கடந்த ஆண்டின் 53-வது இடத்திலிருந்து 15 இடங்கள் முன்னேறி தற்போது 38-வது உலகளாவிய இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. அதேபோல், இந்திய மேலாண்மை நிறுவனம் பெங்களூரு கடந்த ஆண்டு 72-வது இடத்திலிருந்த நிலையில், தற்போது 64-வது இடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. ஐ.ஐ.எம் பெங்களூருவின் இரண்டு ஆண்டு கால பகுதி நேர மேலாண்மைப் படிப்பான பிஜிபிஇஎம் பிரிவு இந்த சிறப்பான உயர்வைப் பெற்றுள்ளது.
ஐ.ஐ.எம் பெங்களூருவின் பிஜிபிஇஎம் பட்டதாரிகள் பெற்ற ஊதிய உயர்வு அடிப்படையில், உலக அளவில் ஒன்பதாவது இடத்தை இந்த நிறுவனம் எட்டியுள்ளது. முன்னாள் மாணவர்களின் ஊதியத்தில் 102 சதவீதம் வரை கணிசமான வளர்ச்சி பதிவாகியுள்ளது. வேலை செய்யும் தொழில் வல்லுநர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் படிப்பு, மாணவர்களின் மேலாண்மைத் திறனை மேம்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், நிறுவனங்களுக்குப் பயனுள்ள தாக்கத்தை உருவாக்குவதாக இதன் இயக்குநர் பொறுப்பு பேராசிரியர் தினேஷ் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த உலகளாவிய தரவரிசையில் நார்த்வெஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் கெல்லாக் மற்றும் ஹொங்கொங் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகத்தின் கூட்டு எக்சிகியூட்டிவ் எம்பிஏ திட்டம் உலக அளவில் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இந்திய அளவில் தரவரிசைப் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள நிறுவனங்கள் தங்கள் முன்னாள் மாணவர்களின் ஊதிய உயர்வு, தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் ஒட்டுமொத்த கட்டமைப்புச் சிறப்புகளால் சர்வதேச அளவில் தொடர்ந்து தங்களது ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.