மேற்கு வங்க இடைத்தேர்தல்: திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பெயர், சின்னத்தை பயன்படுத்த தேர்தல் ஆணையம் தடை

மேற்கு வங்க இடைத்தேர்தலின் போது, அகில இந்திய திரிணாமுல் காங்கிரஸின் (AITC) பெயர் மற்றும் "பூக்கள் மற்றும் புல்" (Flowers and Grass) சின்னத்தை பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று அக்கட்சியின் இரு போட்டி பிரிவுகளுக்கும் தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது; மேலும், அவர்கள் விரும்பும் பெயர்கள் மற்றும் சின்னங்களை வெள்ளிக்கிழமை காலைக்குள் சமர்ப்பிக்குமாறும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
மம்தா பானர்ஜி மற்றும் அரூப் ராய் ஆகியோரின் தலைமையிலான இரு பிரிவுகளின் தலைவர்களிடமும் கருத்துகளை கேட்டறிந்த பிறகு, நேற்று (வியாழக்கிழமை) இரவு வெளியிடப்பட்ட இடைக்கால உத்தரவில், 'தேர்தல் சின்னங்கள் ஆணை 1968'-இன் விதிகளின் கீழ் இந்த சிக்கல் குறித்து தேர்தல் ஆணையம் ஒரு முக்கிய முடிவை எடுக்க வேண்டியுள்ளது என்று ஆணையம் கூறியது.
"பதிவில் உள்ள அனைத்துத் தகவல்களையும் முறையாக பரிசீலித்த பிறகு... அகில இந்திய திரிணாமுல் காங்கிரஸில் மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான ஒரு பிரிவு மற்றும் அரூப் ராய் தலைமையிலான மற்றொரு பிரிவு என இரு போட்டி பிரிவுகள் உள்ளன என்று ஆணையம் கருதுகிறது," என்று அந்த இடைக்கால உத்தரவு தெரிவித்தது.
"ஒவ்வொரு பிரிவும் இப்போது தாங்களே உண்மையான கட்சி என்று உரிமை கோருவதால், 'தேர்தல் சின்னங்கள் (ஒதுக்கீடு மற்றும் ஒதுக்களிப்பு) ஆணை 1968'-இன் பிரிவு 15-ன் கீழ் ஆணையம் இது குறித்து ஒரு முக்கிய முடிவை எடுக்க வேண்டியுள்ளது," என்றும் அது கூறியது.
அதன்படி, இரு போட்டிப் பிரிவுகளையும் சம நிலையில் வைப்பதற்கும், அவர்களின் உரிமைகள் மற்றும் நலன்களை பாதுகாப்பதற்கும், மற்றும் கடந்தகால நடைமுறைகளை கருத்தில் கொண்டும், தற்போதைய இடைத்தேர்தல் நோக்கத்திற்காகவும், இச்சிக்கல் குறித்த இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் வரை அமலில் இருக்கும் வகையிலும் இந்த இடைக்கால உத்தரவை ஆணையம் பிறப்பித்துள்ளது.
"திரு. அரூப் ராய் (மனுதாரர்) மற்றும் செல்வி மம்தா பானர்ஜி (எதிர்மனுதாரர்) ஆகியோரின் தலைமையில் உள்ள இரு குழுக்களும் 'அகில இந்திய திரிணாமுல் காங்கிரஸ்' என்ற கட்சியின் பெயரைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.
'அகில இந்திய திரிணாமுல் காங்கிரஸ்' கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 'பூக்கள் மற்றும் புல்' சின்னத்தைப் பயன்படுத்தவும் இவ்விரு குழுக்களும் அனுமதிக்கப்படமாட்டாது என்று ஆணையம் கூறியது.
இரு குழுக்களும் தங்கள் குழுக்களுக்குத் தாங்கள் விரும்பும் பெயர்களை வைத்துக்கொள்ளலாம் என்றும், தற்போதைய இடைத்தேர்தல்களுக்காக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ள 'ஒதுக்கப்படாத சின்னங்களின்' பட்டியலில் இருந்து தாங்கள் விரும்பும் வெவ்வேறு சின்னங்களை தேர்வு செய்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்தது.