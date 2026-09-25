சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு 2 திருமணங்கள்: முதல்வர் சிவகுமார் கருததால் சலசலப்பு

பன்னிரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு இரண்டு திருமணங்கள் நடந்துள்ளன என்று கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமார் தெரிவித்த கருத்து, அரசியல் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியதுடன், அவர்களின் பெயர்களை வெளியிடுமாறு பா.ஜ.க. தலைவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
சட்டமன்றத்தில் வறட்சி நிலவரம் குறித்த விவாதத்திற்கு பதிலளிக்கும்போது அவர் இந்த கருத்தை தெரிவித்தார்; அந்த விவாதத்தின்போது, விரைவான நகரமயமாக்கலால் பெங்களூரு மீது அதிகரித்து வரும் அழுத்தம் குறித்தும் அவர் பேசினார்.
பெங்களூருவை கெம்பேகவுடா கட்டினார். கெங்கல் ஹனுமந்தய்யா விதான சவுதாவை கட்டினார். எஸ்.எம்.கிருஷ்ணா பெங்களூருவை சர்வதேச நகரமாக்கினார். ஊருக்கு யார் வந்தாலும் விடுவதில்லை என்று சிவக்குமார் கூறினார்.
"இங்கு வரும் நீங்கள் (சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே) கூட இங்கிருந்து செல்வதில்லை. இந்த நகரத்திற்கு வருபவர்கள் அனைவருக்கும் இரண்டு திருமணங்கள் ஆகின்றன. அதுபோன்று பன்னிரண்டு பேர் இருக்கிறார்கள். என்னால் அந்த பட்டியலை தர முடியும்," என்றார் அவர்.
தார்வாட் மற்றும் தட்சிண கன்னடா போன்ற மாவட்டங்களை சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் பெயர்களை குறிப்பிட முடியும் என்று சிவகுமார் கூறினார், ஆனால் அதுகுறித்து அவர் பேச விரும்பவில்லை.
"பெங்களூருக்கு வரும் வழக்கறிஞர்கள் கூட தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்பி செல்வதில்லை. அதனால்தான் நகரத்தின் மக்கள்தொகை இப்படி இருக்கிறது," என்று கூறிய அவர், நகர்ப்புற மக்கள்தொகை 33 சதவீதத்தில் இருந்து 47 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார்.
அவரது கருத்துக்கள், குறிப்பாக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு இரண்டு திருமணங்கள் இருப்பது குறித்த குறிப்பு, அரசியல் வட்டாரங்களிலும் ஊடகங்களிலும் விவாதத்தைத் தூண்டியது.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஆர். அசோகா, அதனை "தேவையற்ற அறிக்கை" என குறிப்பிட்டதோடு, சிவகுமார் சுட்டிக்காட்டிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் பெயர்களை வெளியிட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார்.
"தற்போது, மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளில் இருந்து பெங்களூருவுக்கு வந்துள்ள ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் மீதும் ஒரு வாள் தொங்குகிறது," என்று கூறிய அசோகா, சிவகுமாரின் கருத்து, பூர்வீகமாக நகரை சாராத சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்குப் பொருந்தும் என்றும் தெளிவுபடுத்தினார்.