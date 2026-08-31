இந்தியா

இணையவசதி இல்லாதவர்களுக்கும் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை: ஃபீச்சர் போன்களுக்கான ‘UPI 123Pay’ சேவையை அறிமுகம் செய்தது PhonePe!

இந்தச் சேவை முற்றிலும் எஸ்.எம்.எஸ் அடிப்படையிலான தொழில்நுட்பக் கட்டமைப்பில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
PhonePe
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இணையவசதி இல்லாத Feature Phone பயனர்களும் இனி எளிதாக டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்வதற்காக, ஃபோன்பே நிறுவனம் 'யுபிஐ 123பே' என்ற புதிய சேவையைத் தொடங்கியுள்ளது. ஸ்மார்ட்போன் பயன்படுத்தாத நாட்டின் சுமார் 20 கோடிக்கும் அதிகமான மக்களுக்கு டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை வசதியைக் கொண்டு சேர்க்கும் நோக்கில் இச்சேவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்தச் சேவை முற்றிலும் எஸ்.எம்.எஸ் அடிப்படையிலான தொழில்நுட்பக் கட்டமைப்பில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் பலவீனமான 2ஜி நெட்வொர்க் சிக்னல் இருக்கும் கிராமப்புறங்களிலும், தொலைதூரப் பகுதிகளிலும் கூட எவ்வித தடையுமின்றி பணப்பரிவர்த்தனைகளை மிகவும் பாதுகாப்பாகவும் விரைவாகவும் செய்ய முடியும்.

முன்னணி நிறுவனங்களுடன் கூட்டு

நோக்கியா, ஹெச்.எம்.டி, லாவா மற்றும் ஐட்டெல் போன்ற பிரபல ஃபீச்சர் போன் தயாரிப்பு நிறுவனங்களுடன் ஃபோன்பே கைகோர்த்துள்ளது. இதன் மூலம் புதிய ஃபீச்சர் போன்களிலேயே இந்தச் சேவை முன்பே நிறுவப்பட்டு பயனர்களுக்குக் கிடைக்கும்.

இந்தச் சேவையின் மூலம் பயனர்கள் நபர்-க்கு-நபர் மற்றும் வணிகர்களுக்கான கட்டணங்களைச் செலுத்த முடியும். கேமரா வசதி கொண்ட ஃபீச்சர் போன்கள் மூலம் கியூ.ஆர் குறியீடுகளையும் ஸ்கேன் செய்யலாம். மேலும், வங்கிக் கணக்கை நிர்வகித்தல், இருப்புத் தொகையைச் சரிபார்த்தல் மற்றும் பரிவர்த்தனை வரலாற்றைப் பார்த்தல் போன்ற வசதிகளும் இதில் அடங்கும்.

முதல்முறை பயன்படுத்தும் பயனர்களுக்கு உதவும் வகையில், தமிழ் உட்பட 12 இந்திய மொழிகள் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் வழிகாட்டும் குரல்வழி செயற்கை நுண்ணறிவு உதவி மையமும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அடுத்த கட்டமாகப் பயன்பாட்டுக் கட்டணங்கள் செலுத்துதல் மற்றும் ரீசார்ஜ் செய்யும் வசதிகளும் இதில் சேர்க்கப்படவுள்ளன.

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