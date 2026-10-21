டெல்லியில் மீண்டும் பனிப்புகை: அடுத்த மாதம் ஆரம்பமாகும் 'குளிர்காலச் செயல் திட்டம்'

குளிர்காலம் நெருங்கி வரும் வேளையில், புதுடெல்லியில் காற்றின் தரம் மீண்டும் வேகமாக மோசமடையத் தொடங்கியுள்ளது. இன்று அதிகாலை முதலே நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் அடர்ந்த பனிப்புகை சூழ்ந்ததால், பார்வைத்திறன் குறைந்து பொதுமக்கள் கடுமையான அவதிக்குள்ளாகினர்.
காற்றின் தர முன்கணிப்பு அமைப்பின் எச்சரிக்கையின்படி, டெல்லியின் ஒட்டுமொத்த காற்று தரக் குறியீடு 'மோசம்' என்ற பிரிவுக்குச் சரிந்துள்ளது. இந்த நிலை வரவிருக்கும் அக்டோபர் 23 வரை நீடிக்கக்கூடும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நேற்றைய நிலவரப்படி 179 ஆக இருந்த 'மிதமான' AQI அளவு, தற்போது 200-ஐ கடந்து மோசமான நிலையை எட்டியுள்ளது.
நேற்று இரவு நடைபெற்ற தசரா பண்டிகையின் போது ராவண உருவ பொம்மைகள் எரிக்கப்பட்டதும், பல இடங்களில் வெடிக்கப்பட்ட பட்டாசுகளும் காற்றில் உடனடியாக மாசுகளை அதிகரித்துள்ளன.
அண்டை மாநிலங்களான பஞ்சாப், ஹரியானா, உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் மத்தியப் பிரதேசம் ஆகியவற்றில் விவசாயிகள் கோதுமை சாகுபடிக்காகப் பயிர் எச்சங்களை எரிக்கத் தொடங்கியுள்ளனர். இதிலிருந்து வெளியாகும் புகை டெல்லி நோக்கி நகர்வது மாசடைவை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
டெல்லியின் முதன்மை வானிலை நிலையமான சஃப்தர்ஜங்கில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 17.7 டிகிரி செல்சியஸாகக் குறைந்துள்ளது. குளிர்கால வளிமண்டலச் சூழல் காரணமாக மாசுகள் காற்றில் மேல்நோக்கிச் செல்ல முடியாமல் தரைக்கு அருகிலேயே தங்கிவிடுகின்றன.
(AQI அளவு 201 முதல் 300 வரை இருந்தால் அது 'மோசம்' பிரிவாகும்)
பவானா (Bawana): 273
துவாரகா செக்டார் 8 (Dwarka): 262
டெல்லி தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகம் (DTU): 248
டாக்டர் கர்னி சிங் துப்பாக்கிச் சுடுதல் தளம்:230
மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்த டெல்லி அரசு நவம்பர் 1 முதல் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை அமல்படுத்தவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.
முறையான புகையுமிழ்வுச் சான்றிதழ் (PUC) இல்லாத வாகனங்களுக்குப் பெட்ரோல், டீசல் பங்குகளில் எரிபொருள் மறுக்கப்படும்.
டெல்லிக்கு வெளியே பதிவு செய்யப்பட்ட, BS-VI விதிமுறைகளுக்கு உட்படாத வாகனங்கள் நகருக்குள் நுழையக் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படும்.
ஊழியர்களில் 50 சதவீதம் பேரை வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்ய அனுமதிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
தூசுகள் பரவுவதைத் தடுக்கக் கட்டுமானப் பணிகளுக்குக் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுவதோடு, இயந்திரங்கள் மூலம் சாலைகளைத் தூய்மைப்படுத்தும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்படும்.
மேலும், காற்றின் மாசு அளவைப் பொறுத்து GRAP விதிமுறைகளின் கீழ் அடுத்தடுத்து கடுமையான அவசரகால நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.