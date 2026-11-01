வங்கக்கடலில் தீவிரமடையும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்: அடுத்த 6 மணி நேரத்தில் புயலாக மாறக்கூடும் என எச்சரிக்கை!

இன்று காலை 6 மணிக்கு வெளியான IMD கடல் வானிலை அறிக்கையின்படி, சென்னைக்குத் தென்கிழக்கே சுமார் 830 கி.மீ. தொலைவில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நிலவியது.
வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் படிப்படியாக வலுப்பெற்று வருவதால், தென்னிந்தியப் பகுதிகளில் வானிலை மாற்றங்கள் ஏற்படத் தொடங்கியுள்ளன. குறிப்பாக, இந்த வானிலை அமைப்பு புயலாக வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. இதனால் தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேச கடலோரப் பகுதிகளில் வானிலை நிலவரம் உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.
வங்கக் கடலின் தென்கிழக்குப் பகுதியில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், தொடர்ந்து மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வலுப்பெற்று வருகிறது. இதன் காரணமாக, கடலில் நிலவும் காற்றழுத்தம் மற்றும் காற்றின் வேகத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இந்த வானிலை அமைப்பு ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
தற்போது உருவாகியுள்ள இந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமானது சென்னைக்குக் கிழக்கு-தென்கிழக்கே சுமார் 700 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் மையம் கொண்டுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது தொடர்ந்து மேற்கு மற்றும் வடமேற்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்து வருவதால், இதன் தீவிரம் மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதன் நகர்வின் தொடர்ச்சியாக, அடுத்த 6 மணி நேரத்திற்குள் இந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் புயலாக வலுப்பெறக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, நாளை தீவிரப் புயலாக வலுப்பெறக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. புயலாக உருவானால், இந்தியா பரிந்துரைத்துள்ள 'முரசு' (Murasu) என்ற பெயர் சூட்டப்படும். இதனால் கடல் சீற்றத்துடன் காணப்படும் என்பதால் மீனவர்கள் யாரும் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வானிலை அமைப்பு மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நவம்பர் 3-ஆம் தேதி அதிகாலை தெற்கு ஆந்திரப் பிரதேச கடற்கரையை நெருங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நெல்லூர் முதல் நரசாபுரம் வரையிலான கடற்கரைப் பகுதிகளுக்கு இடையே தீவிரப் புயலாகக் கரையைக் கடக்க வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. அப்போது மணிக்கு 100 முதல் 110 கி.மீ. வேகத்திலும், இடையிடையே 120 கி.மீ. வேகத்திலும் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
புயலின் நகர்வு மற்றும் அதன் தீவிரத்தைப் பொறுத்து தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் கடலோரப் பகுதிகளில் மழையின் தாக்கம் மாறுபடக்கூடும். குறிப்பாக, கடலோர ஆந்திரப் பகுதிகளில் கனமழை முதல் மிக கனமழை வரை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக முன்னறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. சென்னையைப் பொறுத்தவரை, புயலின் பாதை மற்றும் அதன் நகர்வைக் கண்காணித்து வானிலை மாற்றங்கள் குறித்து தொடர்ந்து அறிவிப்புகள் வெளியிடப்படும்.
வங்கக் கடலில் காற்றின் வேகம் அதிகரித்து கடல் சீற்றத்துடன் காணப்பட வாய்ப்புள்ளதால், மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்லும்போது வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிவுறுத்தல்களைக் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும். ஏற்கெனவே கடலில் உள்ள மீனவர்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்குத் திரும்புமாறும், துறைமுகங்களில் வழங்கப்படும் எச்சரிக்கை அறிவிப்புகளைக் கவனிக்குமாறும் அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர்.
வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள இந்த வானிலை அமைப்பு எந்தப் பாதையில் நகர்கிறது, அதன் வேகம் எவ்வாறு மாறுகிறது, எப்போது கரையைக் கடக்கிறது என்பதைக் கண்காணித்து இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தொடர்ந்து முன்னறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது. அடுத்தடுத்த வானிலை அறிவிப்புகளின் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேச கடலோரப் பகுதிகளுக்கான எச்சரிக்கைகள் மாற்றப்படலாம். புயல் உருவாகும் பட்சத்தில் அதன் திசை, வேகம் மற்றும் கரையைக் கடக்கும் பகுதி குறித்த தொடர் கண்காணிப்புப் பணிகளில் வானிலை மைய அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். பொதுமக்கள் மற்றும் கரையோரப் பகுதி மக்கள் அனைவரும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுடன் பாதுகாப்பாக இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.