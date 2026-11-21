மணிப்பூர் மாநிலம் சாந்தனூர் மாவட்டம் சாக்பிகா ரோங் பகுதியை சேர்ந்த வர்கள் கள்ளச்சாராயம் குடித்தனர். இதில் முதலில் 8 பேர் பலியானார்கள். தற்போது பலி எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.
மணிப்பூரில் கள்ளச்சாரயம் குடித்து பலியானோரின் எண்ணிக்கை 16 ஆக உயர்ந்து உள்ளது. 370-க்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கடந்த 15-ந்தேதி முதல் 20-ந்தேதிக்குள் இந்த கள்ளச்சாராய சம்பவங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. இறந்தவர்க ளில் பெரும்பாலானோர் சாக்பிகாரோங் பகுதியை சேர்ந்தவர்கள். ஆஸ்பத்திரி யில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை மணிப்பூர் முதல்வர் யும்நாம் கெம்சந்த் சிங் சந்தித்து உடல்நலம் விசாரித்தார்.
சிஜா ஆஸ்பத்திரியில் 140-க்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகளும், பாம்பினா ஆஸ்பத்திரியில் 40-க்கும் மேற்பட்டவர்களும் அனும திக்கப்பட்டு உள்ளனர்.