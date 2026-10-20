மணிப்பூர் வன்முறை: மூன்று பேர் கைது - ஆயுதங்கள், தோட்டாக்கள் பறிமுதல்

மணிப்பூர் மாநிலத்தில் தொடரும் வன்முறை சம்பவங்களை அடுத்து காவல் துறையினர் மூன்று பேரை கைது செய்துள்ளனர். கடந்த அக்டோபர் 19 அன்று சுனுலோக் மலையில் நடந்த தாக்குதலில் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் மூன்று பேர் காயமடைந்தனர்.
இந்த தாக்குதல் தொடர்பாக மூன்று பேரை மணிப்பூர் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். மேலும் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 12 துப்பாக்கிகள், 1,095 தோட்டாக்கள் மற்றும் வெடிபொருட்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக கூடுதல் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் (சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு) லாரி டோர்ஜி லட்டூ தெரிவித்தார்.
மந்திரிபுகரியில் உள்ள காவல்துறை தலைமையகத்தில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய லத்தூ, கைது செய்யப்பட்ட நபர்களில் இருவர், தாக்குதலில் ஈடுபட்ட குழுவில் அங்கம் வகித்ததை முதற்கட்ட விசாரணையின்போது ஒப்புக்கொண்டதாக தெரிவித்தார். மூன்றாவது குற்றவாளியின் பங்கு குறித்து விசாரிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படும் மற்ற நபர்களை அடையாளம் காணும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
சாகோல்மாங் காவல் நிலையத்தின் கீழ் வரும் எஸ். ஹைலேண்ட் கோர்ட் மற்றும் அதன் அருகிலுள்ள கிராம பகுதிகளில், மணிப்பூர் காவல்துறை, மத்திய ரிசர்வ் காவல் படை (சி.ஆர்.பி.எஃப்) மற்றும் கோப்ரா ஆகியவற்றின் கூட்டு படைகள் திங்கள்கிழமை மாலை மேற்கொண்ட தீவிர தேடுதல் மற்றும் உளவுத்துறை அடிப்படையிலான நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து இந்த கைதுகள் நிகழ்ந்தன.
அக்டோபர் 19 அன்று, இம்பால் கிழக்கு-காங்போக்பி மாவட்ட எல்லையில் உள்ள நோங்சும் குன்றிற்கு அருகிலுள்ள உயும்போக் என்ற இடத்தில் மூன்று விறகு சேகரிப்பாளர்கள் கொல்லப்பட்டதை தொடர்ந்து, தீவிரப்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக இந்த நடவடிக்கை அமைந்துள்ளது.
இந்த கொலைகள் போராட்டங்களை தூண்டின; போராட்டக்காரர்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உடல்களை இம்பாலில் உள்ள முதலமைச்சரின் பங்களாவிற்கு கொண்டு வந்து உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தினர். பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் இருப்பதாக குற்றம் சாட்டிய உள்ளூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர், அருகில் உள்ள தற்காலிக பணிநிறுத்த முகாமை (SoO) அகற்ற வேண்டும் என்றும் அழைப்பு விடுத்தார்.
இந்தச் சம்பவம், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு குறித்த கவலைகளையும், ஓரளவு அமைதி காலத்திற்கு பிறகு மெய்தி-குகி இடையே மீண்டும் பதற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதையும் அதிகரித்துள்ளது.